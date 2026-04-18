伊朗開放海峽前「神秘客現身」！砸7.6億美元放空原油

▲伊朗外長宣布開放海峽前20分鐘，神秘交易員砸7.6億美元放空原油。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

伊朗外交部於17日宣布重啟荷莫茲海峽，怎料在消息公開的前20分鐘，市場上突然出現一筆價值高達7.6億美元（約新台幣245億元）的布蘭特原油空單，精準預判油價隨後的跳水。由於此類「先知型」交易在近期已發生多次，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已正式介入調查，質疑國際外交決策已淪為特定金融大戶的牟利工具。

砸7.6億美元放空原油 20分鐘後伊朗宣布開海

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根據路透社與倫敦證交所（LSEG）的數據顯示，在格林威治時間（GMT）12時24分至25分之間，有神祕投資者突然拋售了7,990口布蘭特原油期貨，總價值逼近245億元新台幣。

僅僅過了20分鐘，伊朗外長便在X平台上宣布，根據停火協議，所有商船可自由通行荷莫茲海峽。該公告一出，原油價格應聲崩跌，單日跌幅一度達11％，該名神祕客瞬間獲取天文數字般的暴利。

「先知」交易非首次 川普發布政策前總有神祕空單

這已是近兩個月來第三起精準度高到令人生疑的案例，根據《路透社》報導，3起案例的時間、金額分別如下：

3月23日：美國總統川普宣布暫緩攻擊伊朗能源設施前15分鐘，神祕客賣出5億美元期貨，油價隨後暴跌15％。

4月7日：美、伊宣布停火兩週前數小時，市場出現9.5億美元空單。

4月17日：伊朗宣布復航前20分鐘，海砸7.6億美元放空。

國安情報疑似淪為提款機 美CFTC展開全面擴大調查

由於一連串的「時機精準」大規模交易，引發美國國會與法律專家的注意。外界質疑，圍繞戰爭與外交的極機密決策，是否已遭洩漏給特定交易員，讓他們在不透明的衍生品市場中利用資訊不對稱佔據優勢。消息人士指出，CFTC目前已針對這一系列發生在川普重大政策轉向前的交易進行重點調查，試圖揪出背後的內線操縱者。