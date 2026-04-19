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中東戰事風險急降溫　美股研發導向龍頭ETF具成長動能

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲中東戰事情勢放緩，標普500重返7千點大關。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

中東地緣政治陰霾逐步淡化下，金融重拾動能，陸續收復美伊戰事跌幅的反彈走勢，投資人正逐步將戰爭因素拋諸腦後，焦點重新轉回基本面與即將密集公布的第一季財報。野村美國研發龍頭 ETF(00971)基金經理人林怡君表示，標普500指數今（2026）年表現相對震盪，主要反映戰爭不確定性及AI題材重新評價的雙重影響，截至4月15日收盤今年以來仍上漲約 2%，顯示中長期資金並未撤離美股市場，科技股成為主要推升動能。

▲▼美股標普。（圖／記者巫彩蓮攝）

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野村投信投資策略部副總經理樓克望進一步分析，回顧歷史經驗可發現，重大事件造成市場本益比修正後，往往反而成為中長期布局的重要契機。以 2020 年 3 月新冠肺炎（COVID-19） 疫情爆發為例，標普500指數、那斯達克指數及00971追蹤指數彭博研發龍頭指數在急跌後的3個月內即出現明顯反彈，若將觀察期間拉長至 6 個月，漲幅更進一步擴大。

儘管去（2025）年4月「對等關稅」事件的成因與疫情不同，但市場反應卻呈現相似軌跡，事件發生後3個月，那斯達克指數及研發龍頭指數的漲幅即明顯領先標普500指數；而在6個月期間，科技與創新權重較高的指數表現再度居於領先地位，反映當市場不確定性逐步消退，資金往往回流至具備研發實力與成長能見度的企業。

林怡君表示，當前漲勢亦高度集中於美國超大型科技股，顯示資金重新擁抱具備核心研發能力、AI 與雲端應用布局完整的企業，近期市場漲勢幾乎完全由大型科技股所主導，其背後邏輯正與「彭博研發龍頭指數」的選股精神高度一致。

彭博研發龍頭指數聚焦於研發投入具規模、技術具領先性，且具備商業化與應用落地能力的企業，能在 AI、半導體與高效運算等長期趨勢中持續累積競爭優勢，而非僅受短期題材或事件驅動。在此背景下，00971持股結構正是對齊美國科技產業「中長期結構性成長」，研發導向的指數設計有助於在市場修正後，優先掌握具創新能力與成長韌性的企業，提升穿越景氣循環與地緣政治波動的配置效率。隨著戰爭風險暫歇、財報季啟動，市場也正重新評價這類具長期競爭力的美國科技龍頭，在 AI 基礎建設與數位轉型浪潮中的核心地位。

關鍵字： 中東局勢標普500美股科技AI題材研發龍頭

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