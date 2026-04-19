成本上調帶動　研調預估今年第二季動力電芯價格續漲

▲電芯製造。（示意圖／CFP）

記者高兆麟／台北報導

根據TrendForce最新鋰電池產業研究，2026年第一季電池原料價格強勢上漲，支撐動力電池價格上行至三月份，電芯均價出現1-3%不等的月漲幅。其中，軟包三元已上漲至0.59人民幣/Wh，方形三元、磷酸鐵鋰則為0.58人民幣/Wh和0.38人民幣/Wh。

三月份儲能電芯價格平穩，市場維持熱絡，廠商訂單飽滿、產能利用率滿載。TrendForce預估，儲能需求將可延續至第二季，短期內電芯價格保持穩定，後續仍有機會小幅上漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期電池廠於北京儲能展會展示的新品皆以500Ah以上的大容量電芯為主，已有部分領導廠商開始批量交付，多數業者則進展至送樣階段。預計2026年第三季整體500Ah+大容量儲能電芯產能將逐步提高，至2027年中左右達到規模化量產。

從需求角度分析，2026年第一季受中東衝突等地緣政治因素影響，加劇能源短缺和價格波動，電池化工原料整體呈現漲價，但電動車、儲能市場需求則出現分化。電動車消費端需求複甦不如預期，中國國內新能源車第一季銷量呈年減走勢。然國際油價持續走高，燃油車使用成本大幅增加，新能源車的性價比優勢提升，刺激海外市場對新能源車需求，中國新能源車第一季出口銷量年增幅度明顯增加，抵銷內需下滑的影響。

第一季儲能市場需求相對旺盛，且因中東衝突的持續性影響，能源安全的重要性提升。加上多國儲能相關補貼政策助力，歐洲、中東、東南亞等地區家戶用和工商業儲能需求顯著成長，整體儲能電芯需求保持強勁。

展望2026年第二季鋰電池市場，成本端因化工原料和銅、鋁、鋰等有色金屬價格皆上漲，整體動力電池成本將再度提高。從需求面來看，儲能市場走勢偏強，動力市場維持緩慢複甦，但預期電芯價格走勢皆為「穩中偏強」，均價或將繼續小幅上漲。