日圓甜甜價有空間！令和日圓先生點名2利空夾殺　匯價卡死

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日圓甜甜價還有空間！有「令和日圓先生」之稱的亞洲開發銀行（ADB）行長神田真人指出，美日利差擴大與日本國債壓力形成「雙利空夾殺」，若日本銀行（央行）應對通膨動作持續落後，日圓匯價將被壓制，他預言弱勢日圓難翻身。

根據《路透社》報導，神田真人18日晚間在華盛頓出席國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季會議期間向媒體表示，在全球局勢動盪時，資金往往湧向美元避險，原因之一在於美國為能源出口國。不過即使市場風險情緒降溫、部位回補，日圓兌美元的升值幅度依舊有限，顯示結構性壓力仍在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他直言，關鍵就在於美日利差。市場高度關注美國聯準會（Fed）政策路徑，若普遍認為日本銀行在對抗通膨上「落後形勢」，日圓將持續被邊緣化，難以跟上主要貨幣走勢。

除了利差因素外，神田也警告，日本財政狀況同樣是壓力來源。若投資人開始質疑日本財政的可持續性，恐引發新一波日圓賣壓。

日本政府近期持續加碼財政支出以支撐經濟，首相高市早苗推出汽油補貼並承諾擴大支出，但外界批評此舉恐讓已高達GDP兩倍的國債負擔進一步惡化，成為壓抑日圓的重要變數。

神田也提醒，透過補貼壓低能源價格的措施應具針對性且為短期性質，否則恐扭曲市場機制。他強調，價格波動本身是協助社會適應變化的重要工具，不宜長期壓抑。

他建議，各國應將資源投入提升能源效率、增加石油儲備及推動能源多元化，而非依賴全面性補貼政策。

另一方面，伊朗一度開放荷莫茲海峽，市場對中東衝突結束仍抱持期待，帶動美元回落至7週低點。儘管美元兌日圓同步走弱，但在升息預期降溫下，日圓仍在160附近徘徊。

目前美元兌日圓約在158.61水準，仍處於過去曾引發日本官方干預的敏感區間。市場關注，若再度出現快速貶值走勢，是否觸發政策出手穩匯。

在經濟復甦仍顯脆弱的情況下，日本銀行持續維持低利率政策；然而弱勢日圓推升進口成本，加上薪資穩步成長，使通膨已連續接近目標近4年，政策調整時點備受關注。

神田真人曾任日本最高外匯事務官，任內多次主導大規模外匯干預對抗日圓貶勢，也因此被封為「令和日圓先生」，其發言對市場具有高度指標意義。