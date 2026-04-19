謝金河點名10檔黑馬　AI浪潮引爆翻身行情

▲財訊董事長謝金河。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

AI浪潮持續推動產業結構轉變，帶動台股出現一波明顯的「翻身行情」。財信傳媒董事長謝金河指出，除了權值股版圖出現變化外，他更點出現10檔受惠AI趨勢、股價與市值同步躍升的黑馬企業，成為本波多頭行情的重要推手。

謝金河在臉書表示，AI應用快速擴散，從半導體、伺服器到網通與載板產業全面受惠，也讓原本市場關注度不高的公司迎來評價重估機會。他指出，台股目前已誕生13家市值破兆企業，且高價股數量持續攀升，顯示資金正集中於具備技術優勢與成長潛力的企業。

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在權值股方面，台積電（2330）、台達電（2308）維持領先地位，聯發科（2454）市值超越鴻海（2317），排名出現變動；日月光投控（3711）市值大幅成長至2兆元，反映封測產業需求強勁。

在黑馬名單中，台光電（2383）受惠高階銅箔基板需求，市值攀升至1.363兆元，躍居市場前段班；智邦（2345）則憑藉資料中心交換器需求成長，市值達1.1615兆元。欣興（3037）受惠ABF載板需求擴大，市值突破兆元門檻，顯示過去被視為成熟產業的印刷電路板迎來新一波成長動能。

散熱與伺服器相關供應鏈同步受惠，奇鋐（3017）股價大幅上揚，市值逼近兆元；廣達（2382）、緯穎（6669）則在AI伺服器需求帶動下，營運持續增溫。

半導體測試領域同樣成為焦點，鴻勁（7769）掛牌後市值快速攀升至8000億元之上；致茂（2360）受惠測試需求成長，股價明顯走高，市值逼近兆元水準。

此外，信驊（5274）與穎崴（6515）受惠伺服器管理晶片與測試介面需求，股價站上萬元，成為高價股指標，也象徵AI產業鏈價值持續向上延伸。

謝金河認為，AI帶動的不只是單一產業，而是整體供應鏈的結構性轉變。隨著企業持續投入研發與擴大資本支出，產業競爭力有望進一步提升，帶動台股長線發展。不過他也提醒，股價大幅上漲之際，企業仍須以基本面支撐成長，才能讓行情持續而非短期現象。