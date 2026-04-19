美光獲利暴衝5倍股價只漲一半　華爾街最怕AI榮景只是一次性

▲美光科技在美掛牌股價未完全反應獲利表現，華爾街示警「AI短暫榮景」疑慮。圖為台灣美光外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

AI熱潮持續推升科技股話題，但市場開始出現微妙變化。記憶體大廠美光（Micron）未來盈餘預估大幅暴衝，卻未能帶動股價同步飆升，形成「獲利狂飆5倍、股價漲幅跟不上」的落差，也讓華爾街開始聚焦同一個風險：AI帶動的高成長，可能只是短期現象。

《華爾街日報》分析指出，近期美股創高背後，其實建立在兩個關鍵推力之上，包括AI需求推升晶片價格，以及伊朗衝突帶動能源企業獲利。不過，這兩大動能都帶有明顯的「一次性」特質，使市場對長期支撐力產生疑慮。

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報導指出，市場出現一項前所未見的現象：在股價持續創高的同時，估值卻反而下降。以本益比（PE）來看，自1985年以來，從未出現過在短短6個月內估值大幅下滑，但股市仍上漲的情況。關鍵原因在於企業獲利預期大幅上修，使股票看起來「變便宜」。

美光正是最具代表性的案例。分析師原先預估該公司2027年每股盈餘為19美元，如今大幅上修至101美元，成長超過5倍，但同期股價僅上漲約兩倍，導致本益比快速下滑。這並非代表股價真的低估，而是市場預期這樣的高獲利難以長期維持。

《華爾街日報》指出，記憶體產業本身具有高度循環性，當價格上漲吸引產能擴張後，供給增加往往會壓低價格。此外，資料中心需求未來也可能隨著建設逐步完成而趨緩，進一步削弱成長動能。

對AI類股而言，多頭觀點認為，企業正逐步將技術轉化為實際收益，估值回落反而更合理；但保守派則認為，市場對AI成長的預期仍偏高，資料中心投資可能超前需求，加上科技巨頭資本支出擴大，潛在風險正在累積。

類似情況也出現在能源股。伊朗衝突推升油價，使石油公司未來獲利預期大幅上修，但隨著局勢降溫與供應恢復，股價已回吐部分漲幅。本益比同步下滑，顯示市場同樣將這波獲利視為短期現象。

整體而言，當前股市看似因獲利預期上升而變得更具吸引力，但背後支撐的成長動能仍充滿不確定性。一旦AI需求降溫或地緣政治因素消退，原本看似合理的估值，可能很快失去支撐。