MSC提議用郵輪撤離滯留中東的船員　但我商指出一旦撤離難補人

▲地中海郵輪提議用郵輪撤離滯留中東的船員。（圖／業者提供）

記者張佩芬／綜合報導

據多家國際外媒報導，地中海航運(MSC)集團旗下地中海郵輪(MSC Cruises)的事業部執行主席Pierfrancesco Vago上周表示，公司與國際海事組織(IMO)溝通，建議利用滯留在中東的郵輪，協助撤離被困在該地區商船上的上萬名海員。

不過我國航商認為，如果船隻僅留少數船員看守船隻，荷莫茲海峽一旦真的開放，臨時要補船員會很困難，而且波斯灣情勢反覆，不見得有船員願意上船工作，機票費用也很高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

航商透露，船上雇用的全部是外籍船員，公司都是安撫船上船員，對於屆滿雇用期限的船員，拜託延長合約，繼續留在船上；船隻補給沒有困難，只是費用較高，對船員則要求做好船隻保養工作。由於船隻已經加滿油，只要荷莫茲海峽開放通行就能駛離，有部分船隻油料不足，而波斯灣部分港口因遭襲擊加油設施損毀，加油需要大費周章。

MSC是在本月14日透露該集團目前在波斯灣的船舶狀況作了說明，並指出在與IMO協商撤出船員的工作，表示可以利用在波斯灣內的郵輪，將大量海員從波斯灣轉移出去。Vago表示，局勢仍在不斷變化，目前尚無明確的時程表，公司始終保持待命狀態，以便在機會出現時能夠迅速採取行動。

當日該區域共有六艘郵輪，包括“MSC Euribia”號、途易郵輪(TUI Cruises)的「Mein Schiff 4」號和「Mein Schiff 5」號、星瀚郵輪(Celestyal)的「Celestyal Journey」和「Celestyal Discovery」號，以及沙特郵輪公司(Cruise Saudi)旗下「Aroya」號。這些郵輪總共可容納約17,000人，有助於將大量海員轉移至安全地帶。

MSC表示將持續與海事主管部門進行磋商，以尋求安全可行的撤離方案，一旦計劃得以推進，便可立即實施。該計劃取決於局勢的發展以及相關條件是否允許船舶移動。

不過據全球郵輪產業權威媒體CruiseIndustryNews.com報導，昨(18)日有五艘郵輪已順利通過荷莫茲海峽，地中海郵輪證實，「地中海歐羅芭號」(MSC Euribia)已離開杜拜，安全通過海峽，目前正前往北歐。凱勒斯蒂爾郵輪(Celestyal Cruises)的「凱勒斯蒂爾之旅號」(Celestyal Journey)以及途易郵輪(TUI)的「邁希夫5號」(Mein Schiff 5)已離開卡達杜哈、「邁希夫4號」則從阿布達比啟航。

這四艘郵輪皆沿著阿曼海岸線通過海峽，下一個停靠港皆標註為阿曼首都馬斯喀特(Muscat)。目前波斯灣內應該只剩兩艘郵輪，估計郵輪旅客都已陸續搭乘飛機離開波斯灣國家。