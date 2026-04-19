台灣人均GDP狠甩韓國！IMF示警差距破萬美元　韓媒嘆：難翻轉

▲台灣AI實力驚人，國際貨幣基金認為將以此拉大與韓國的差距，5年內人均GDP將超過韓國逾1萬美元。圖為輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳與台廠供應鏈歡聚兆元宴畫面。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／綜合外電報導

國際貨幣基金（IMF）最新預測顯示，台灣與南韓的人均GDP差距將持續擴大，最快在5年內拉開逾1萬美元（約新台幣31萬5960元）差距。韓媒更直言，在AI與半導體優勢拉動下，南韓想逆轉差距「難度相當高」。

綜合《韓國時報》與《韓國廣播公司》報導，IMF在最新《世界經濟展望》中指出，南韓今年人均GDP預估為3萬7412美元（約新台幣118萬2000元），年增3.3%；台灣則預估達4萬2103美元（約新台幣133萬2000元），年增6.6%，不僅成長幅度更高，也將率先突破4萬美元門檻。

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IMF預測，南韓需等到2028年才會跨越4萬美元（約新台幣126萬3840元），達4萬695美元（約新台幣128萬6000元），時間點落後台灣。

隨著成長動能分化，雙方差距將逐年擴大。IMF估計，2026年兩國人均GDP差距為4691美元（約新台幣14萬8200元），到2030年擴大至9073美元（約新台幣28萬6600元），2031年更將突破1萬美元（約新台幣31萬5960元）。

以長期趨勢來看，2031年台灣人均GDP上看5萬6101美元（約新台幣177萬3000元），南韓則為4萬6019美元（約新台幣145萬4000元），差距達1萬82美元（約新台幣31萬8500元）。

排名方面，台灣全球名次預估將由第32名升至第30名，南韓則由第40名滑落至第41名。

韓國媒體分析，台灣經濟表現強勁，關鍵在於半導體產業搭上AI熱潮。韓國國際金融中心（KCIF）資料顯示，全球投資銀行預估台灣今年經濟成長率平均達7.1%，遠高於南韓僅約1%多的水準。

研究指出，AI需求帶動晶圓代工產業快速擴張，使台灣在全球供應鏈中的主導地位更加穩固，半導體出口成長同時推升設備投資與產能擴充，形成正向循環。

相較之下，南韓產業結構問題浮現。報告指出，其半導體出口超過6成集中在記憶體，特別是DRAM，產業集中度過高，且在供應鏈多元化與產業擴展方面仍面臨挑戰。

韓媒因此直言，在台灣擁有完整半導體生態系優勢下，南韓即使試圖追趕，短期內翻轉差距的難度相當高。

專家建議，南韓需加大對半導體與AI產業的投資，並透過創投等金融機制提升資金效率，才能維持未來經濟成長動能。