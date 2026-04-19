商總明串連7大公會召開記者會　經濟部：訴求與惠台無關

▲商總與7大公會串連召開記者會前夕，經濟部發布新聞稿指部分公會成員訴求與惠台政策無關。圖為經濟部長龔明鑫。（圖／記者劉耿豪攝）

記者陳瑩欣／台北報導

商總預定明（20）日串連旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車召開政策建言記者會，外傳將談及陸方的10項惠台政策，不過經濟部今（19）日提前發出新聞稿指出，依據向預計參與商總活動的部分公會進行了解，公會明日出席商總會想要表達的與惠台無關。經濟部同時強調，台灣已全球接軌，不會走回頭路。商總理事長許舒博則向《ETtoday》表示，一切明天說明，沒有施壓。

經濟部指出，部分公會明日參與商總活動，主要想表達疫情後商品出口至中國常有表單較多及流程較慢的卡關問題，對台灣企業傷害很大，希望對方可以程序簡化。針對此點，經濟部也會請陸委會協助，全力保障國內產業利益。

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針對中國提出十項惠台措施，經濟部指出，台灣這幾年的經濟表現亮眼，預估台灣2026年經濟成長率為7.6%，高於鄰近國家，更高於中國之4.6%，各項數據也顯示台商對赴中國投資及貿易的興趣已陸續下降至歷史新低，且綜觀中國自2018年迄今，陸續推出之四波「惠台措施」，內容呈現退縮之勢，國內業者多反應冷淡，顯示中國試圖「以商干政」的手段已無法奏效。而近年台灣經濟已逐漸走出自己的路，包含與美國、日本、韓國與澳洲等，各重要經濟體實質提升經貿合作關係，與世界緊密接軌，無需再走依靠中國的回頭路。

經濟部說明，台灣這幾年的經濟表現亮眼，根據亞洲開發銀行（ADB）2026年4月10日的最新預測，2026年台灣GDP的經濟成長率為7.6%，不但是亞洲新進經濟體中最高者，高於日本、韓國及香港，也高於中國GDP的經濟成長率4.6%。台灣對中國（含港）的投資從2010年的146.2億美元、佔該年度整體對外投資83.8%，已經一路降至2025年的18.73億美元（佔整體4.69%）；我國對外出口比重，中國已從2016年的40.1%降到2025年僅26.6%，顯示台商對赴中國投資及貿易的興趣已陸續下降至歷史新低。

經濟部也指出，自2018年推出所謂「惠台措施」，已是第4波，內容從開放台灣加入「中國製造2025」的高端製造，一路縮小到現在僅有「在有條件的地方新設小額商品交易市場」，國內業者反應冷淡，可以想見對台灣廠商並無吸引力、也並不「惠台」，顯見中國試圖利用經濟策略影響台灣政治的手段並無奏效。

對於台灣未來國際經貿拓展，經濟部則強調，台灣將會按照自己的目標，持續發展五大信賴產業及AI十大建設，同時照顧國內中小微企業發展、促進內需成長。

經濟部表示，台灣不但與美洽簽台美經濟繁榮夥伴倡議（EPPD）、台美對等貿易協定（ART）、台美投資合作備忘錄（MOU）、矽盛世宣言等建立台美合作機制，與歐盟創立「台歐盟貿易暨投資對話（TID）」及「台歐盟產業對話會議(IPD)」等機制外，近年由於經貿夥伴的貿易地位提升，台灣目前亦陸續與日本、韓國、澳洲、新加坡等先進國家也已陸續強化雙邊經貿關係。近幾年台灣經濟已逐漸走出自己的路，與世界接軌，不走回頭路。