南亞科第1季狂賺8元是最後煙火？分析師曝「1原因」陷200元保衛戰

▲南亞科股價在210元附近震盪，距離半年線與200元關卡僅一步之遙。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

DRAM大廠南亞科（2408）繳出亮眼財報，受惠於產品平均銷售單價（ASP）季增超過70%，第一季稅後EPS飆上8.41元，股價卻「利多不漲」逆勢走跌，進入200元保衛戰。

摩根士丹利指出，DDR4報價最快可能在2026年第二季見頂，後續續揚動能將受限。預期下半年需求將因成本轉嫁而趨緩，且同業大舉擴產的效應將於明年浮現，供需榮景恐難維持。

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南亞科第一季營收季增63.1%，受DDR4報價大幅上漲帶動，毛利率單季大幅提升18.9個百分點至67.9%，營益率同步攀升至61.3%，加計業外收益挹注，單季稅後每股盈餘（EPS）達8.41元。

展望第二季，公司對外釋出訊息相對保守，僅表示毛利率將持續改善。法人指出，儘管近期DRAM現貨價格轉為下跌，但現貨市場占比不到一成，且價格波動與合約市場存在落差，對整體產業趨勢影響有限。

從技術面來看，南亞科目前正處於「利多出盡後的劇烈修正期」，股價在4月中旬法說會後出現典型的高檔長黑與「利多不漲」格局，原先的215至220元區間已從支撐轉為壓力。

儘管短期業績亮眼，但市場擔憂未來供需可能反轉，南亞科的獲利動能將在今年觸頂，法人仍維持對南亞科的「中立」評等，給予215元的目標價。

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