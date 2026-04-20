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萬海公告5/1再次調漲亞洲線運價　實際漲幅看波灣情勢與油價

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

▲美伊戰爭爆發後，萬海航運亞洲線推三波漲價。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

在亞洲區間航線具領先地位的萬海航運，因中東地區衝突持續升溫，國際油價大幅波動上漲，在4月1日與15日已經推動兩波漲價，上周在公司網站公告，5月1日將推動第三波漲價，漲幅依然是每箱(20呎櫃)100美元，每大箱(40呎櫃)200美元。

公司說明，因營運成本增加，為維持航線服務穩定性與營運品質，並確保長期且可靠的運輸服務，經審慎評估後，決定採取必要的價格調整措施。

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業務重心放在亞洲線的海運承攬業者指出，萬海4月份推的兩次漲價，合計實際漲幅每箱約調升50-100美元，每大箱調升100-200美元，不同港口的價格也有差異，越南因為港口擁擠問題較明顯，目前每箱運價在500-600美元之間，其他國家港口運價較低，主要是目前台灣傳統產業出口貨量沒那麼好，科技業多數用空運，因此船隻平均裝載率約在七成左右。

大陸媒體物流巴巴則指出，4月東南亞航線成為全球海運市場最火爆板塊，受區域製造業轉移、節前出貨需求激增影響，泰國曼谷、越南胡志明港艙位全面爆倉，深圳至曼谷海運整櫃運價較3月上漲40%，至胡志明港漲幅達35%，且提櫃時效延長至5-7天。

為緩解運力緊張，船公司紛紛加碼東南亞航線，陽明海運4月3日正式開通廈門-新加坡-巴生港新航線，投入3艘2800箱貨櫃船，提供每周1班服務，強化華南與東盟的物流連接。中遠、MSC 也於4月上旬加派東南亞航線加班船。

國內攬貨業者指出，大陸市場情況估計是比台灣好，後續能漲多少，主要看中東情勢發展與油價變化。上周船用燃油下跌，本月16日新加坡船用低硫油每噸728美元，18日進一步降至713.5美元，現在就看美伊停火協議能否順利進行。

關鍵字： 萬海公告51再次調漲亞洲線運價　實際漲幅看波灣情勢與油價

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