台股創新高！飆漲412點衝37216　台積電漲20元至2050

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（20日）以36850.24點開出，指數上漲45.9點，漲幅0.12％。隨後在美伊還有機會發動新一輪談判、亞股走揚下，加權指數上漲412.03點至37216.37點。台積電漲20元至2050元。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2030元，隨後漲勢擴大，上漲120元至2050元；鴻海（2317）維持平盤至206元；聯發科（2454）上漲35元至1960元；廣達（2382）下跌3元來到320元；長榮（2603）上漲0.5元至198.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲868.71點或1.79％，收在49447.43點；標準普爾500指數上漲84.78點或1.2％，收7126.06點；那斯達克指數上漲365.78點或1.52％，收在24468.48點；費城半導體指數上漲226.53點或2.43％，收9555.88點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49447.43 ▲868.71 ▲1.79% S&P500 7126.06 ▲84.78 ▲1.2% NASDAQ 24468.48 ▲365.78 ▲1.52% 費城半導體指數 9555.88 ▲226.53 ▲2.43%

資料來源：證交所