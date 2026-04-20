退休族必看！大戶存股多年「從來不報稅」　他一算虧慘了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

5月報稅季將至，許多人存有「沒達課稅標準就不用報稅」的觀念，但理財顧問「R姐」廖嘉紅提醒，這可能讓你每年損失數萬元的退稅金。她舉例一位投資大戶朋友，因收入多為現金且未達課稅額，多年來皆未申報，直到發現「股利可以退稅」才驚覺虧大了，且受限於法規，超過5年的退稅權利已無法追回。

不報稅也無妨？ 大戶驚覺「白送國稅局錢」

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廖嘉紅分享，身邊一名股票大戶因平時沒有扣繳憑單，長期抱持「沒達標、不用繳、不報稅」的心態，直到得知股利所得其實能申請抵減退稅，回頭試算才發現多年來損失慘重。雖然他立刻補申報，但根據《稅捐稽徵法》第28條規定，退稅請求權時效僅有5年，超過期限的部分，錢只能留在國稅局，讓他當場沉默了。

選對制度省很大 「合併與分離課稅」差在哪？

針對存股族，廖嘉紅指出，《所得稅法》中的兩大計稅方式。其一為「合併課稅」，可享8.5%的抵減稅額（上限8萬元）；其二則為「分離課稅」，採單一28%計算。

她表示，關鍵在於納稅人的「所得級距」，許多人並非賺太少，而是因選錯制度導致多繳稅，或是完全不申報而錯失了抵減退稅的機會。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

ETF配息有玄機 不是每一種都能退稅

對於熱門的ETF投資，廖嘉紅也特別提醒，不是所有配息都叫股利。投資人收到的配息通知書中，必須是「股利所得」才能享有抵減與退稅；若是債券ETF的「利息」，或者是「收益平準金」，則不具備退稅資格。

她強調，領息時務必看清楚所得類別，才不會對退稅金額產生錯誤預期。

「沒報稅，真的會少拿錢！」最後廖嘉紅直言，這是最多退休族或領現金的小資族容易忽略的盲點。即便年收入低於免稅額，只要有領取股利，主動申報就能透過「股利抵稅」機制領回現金。

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