美伊戰亂流！　國泰金：台股樂觀指數、景氣樂觀同步下滑

▲中東戰事3月爆發，國泰金調查民眾台股樂觀指數下滑。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美伊戰爭持續超過一個月，造成油價續處高檔，帶動通膨走升擔憂，市場情緒轉趨謹慎，國際股市下跌，3月台股震盪走跌，國泰金4月國民經濟信心調查結果出爐，民眾對於台股的樂觀指數降至17.2，風險偏好指數轉弱至23.1；同時景氣現況樂觀指數降至-32.2，展望樂觀指數下滑至-26.5。

國發會最新公布的2月景氣對策信號續呈紅燈，領先及同時指標持續上升，反映景氣仍呈穩健成長。不過，受到美伊戰爭持續超過一個月影響，國泰金4月調查顯示，景氣現況樂觀指數降至-32.2，展望樂觀指數下滑至-26.5。大額消費意願指數降至3.7，耐久財消費意願指數下跌至-16.3。

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美伊戰爭造成國際油價每桶飆漲至百美元，3月台股震盪走跌，國泰金4月調查顯示，民眾對於台股的樂觀指數降至17.2，風險偏好指數轉弱至23.1。

主計總處於今（2026）年2月13日預估台灣2026年經濟成長率7.71%，通貨膨脹率1.68%，國泰金4月調查顯示，民眾對於今年經濟成長率的平均預期值為6.38%，僅有37%的民眾認為，今年經濟成長率會高於7%；而民眾對於今年平均通膨預期值為2.27%，且有60%的民眾認為，今年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

