「聯電有如猛醒的睡獅！」他點名1檔ETF被帶動：同時持有晶圓雙雄

▲許多人都會買ETF。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「聯電最近有如猛醒的睡獅！」有不敗教主之稱的陳重銘發文表示，台積電和聯電是台灣的晶圓雙雄，00929同時持有，且聯電的權重達9.962%（4月17日），隨著雙雄股價大漲，00929的股價也往上攀，更讓投資人的股利真正放進口袋了。

00929股價創新高

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陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」上發文表示，「聯電最近有如猛醒的睡獅！」16、17日都大漲，今年預估配息2.6元，投資人是股利、價差兩頭賺。至於聯電為何大漲？他認為除了業績，就是比價效應，「台積電重回2000大關，比價效應下自然會帶動聯電」。

陳重銘說，台積電和聯電是台灣的晶圓雙雄，「小朋友才做選擇，00929同時持有雙雄」。隨著晶圓雙雄大漲，加上主要成分股的聯發科、漢唐、健鼎、聯詠、中美晶交出好成績，進而帶動00929的股價，創下近一年新高，「表示過去一年投資人每個月領到的股利『都順利填息』，股利真正的放進口袋了」。

建議小資族「累積張數」

陳重銘接著指出，00929是追蹤指數的被動型ETF，指數就是報酬率的靈魂，00929去年調整指數，成分股增至50檔，分散性更好；新增三大科技產業，好公司不落空；換股頻率改為一年兩次，更快速反應市場趨勢。

陳重銘建議，如果是年輕小資族，不妨「累積張數」，請持續用領到的股利買回00929，這樣就有兩大優點，「一是張數多：股利買回就會增加張數，更多的張數領到更多的股利，再買回更多的張數，又領到更多的股利，這就是一個正循環；二是成本低：每個月領回股利，等於持續的幫你降低成本，只要堅持存股，股利總會低到『不可考』。成本越低，你就越抱得住股票」。