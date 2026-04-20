ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

小資族最重要理財目標只有一個！財經作家直白點破：拉高收入

▲▼發薪,有錢人,鈔票。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經作家李柏鋒近日發文談小資族理財，開頭就下了很直白的結論，認為「對任何小資族來說，最重要的理財目標只有一個：拉高收入。」他指出，很多人把焦點放在省錢、投資技巧，甚至想靠借錢加速累積資產，但真正決定財務天花板的，還是收入高低。

李柏鋒指出，在相同生活水準下，收入只差一倍，能拿去投資的金額、能借到的資金，甚至身邊接觸到的人與工作環境，都可能出現數倍差距，直言若真的在乎自己與家庭的財務安全，就不可能不認真看待收入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

月薪4萬、8萬　投資能力完全不是同一級別

李柏鋒舉例說明，同樣維持差不多的生活水準，月薪4萬元的人，每月可能只能定期定額3000元；但月薪8萬元的人，看起來只是收入多一倍，每月可投入的金額卻可能高達3萬6000元。他直言，這代表「月薪高一倍，但月薪八萬的人，一個月投資的金額，卻是月薪四萬的人一整年的投資金額。」

他接著提到，就算有人很積極，想靠信貸借錢投資，殘酷的現實仍是「你能借的錢，天花板還是你的收入。」以月薪4萬元的人來看，在每月還款能力有限下，最多可能只借到17萬元；但月薪8萬元的人，法定額度可直接來到176萬元，差距整整十倍。

勸小資族拉高收入　連工作圈都會不一樣　

李柏鋒還以0050為例，指出176萬元若在年初進場，資產增幅就可能直接多出48萬元，「剛好是月薪四萬的人一整年的薪水。」除了資產累積速度不同，李柏鋒認為，高收入也會改變一個人的職場環境與學習效率。

他表示，收入其實是職場的篩選器，薪水高一些，身邊同事與老闆的水準往往也完全不一樣；反之，若長期待在低薪環境，就算自己很認真，也容易被混日子文化拖住。

他直言，只要有勇氣跳槽到更高薪的地方，就會發現學習資源更多、同事更願意分享，自己也會被環境推著成長。最後他再度強調，「難嗎？很難！該嗎？絕對應該！」對小資族來說，最重要的理財目標，真的就是先把收入拉高。

關鍵字： 理財收入投資小資族薪水

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【媽祖表示：】講再多媽祖也記不起來！　警方創意廣播勸信眾拜完離開

推薦閱讀

快訊／台新證又出包！用戶「系統繁忙」　急喊：午休看不到股票

快訊／台新證又出包！用戶「系統繁忙」　急喊：午休看不到股票

台新新光金（2887）旗下證券公司台新證、元富證合併以來系統整合爭議不斷，今（20）日再度出現部分用戶無法登入、系統繁忙等訊息，投資人在台股創新高下無法進場，急上網喊「午休看不到股票」。

2026-04-20 12:45
記憶體兩樣情！旺宏跌停　宇瞻亮燈漲停

記憶體兩樣情！旺宏跌停　宇瞻亮燈漲停

記者巫彩蓮／台北報導 市調機構Counterpoint資料顯示，今（2026）、明（2027）年間，DRAM年產能必須12%的速度增長才能滿足需求，供需缺口明顯，激勵今（20）日記憶體模組漲勢再起，宇瞻（8271）挾著第一季每股稅後盈餘（EPS）14.54元利多消息，跳空強勢鎖住197元漲停價位，創見（2451）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）維持震盪走高格局，惟旺宏（2337）開低走低，一度觸及118元跌停價位，為記憶體族群最為弱勢個股。 AI算力需求呈現爆發式成長，而三星、SK海力士，

2026-04-20 12:14
惠台建議記者會　商總許舒博怒嗆「中方未施壓、台灣政府關切」

惠台建議記者會　商總許舒博怒嗆「中方未施壓、台灣政府關切」

商總理事長許舒博今（20）日主持「產業界對大陸近期惠台產業界對大陸近期惠台」表示，與7大公協會串連記者會，現場詢問各產業公會代表「有接到中方施壓電話的請舉手！」現場無人舉手，反而有接到台灣政府方面的關切電話，怒嗆政府不該用任何方式干預人民發聲，許說：「台灣是民主社會，各產業心聲本來就有自由發揮的權利，絕對不是誰來施壓可以控制。」、「我們也是有選票的」

2026-04-20 12:19
股后、權后同步刷新天價　4檔千金股亮燈漲停

股后、權后同步刷新天價　4檔千金股亮燈漲停

高價股、權值股同步發威，台股今（20）日開盤2個半小時飆漲逾540點衝上37344.5點歷史新高，股后穎崴（6515）盤中再刷10745元新天價、權值股后台達電（2308）飆1980元新紀錄，4檔千金股在漲價、AI需求等題材加持下亮燈漲停，帶動類股齊揚。

2026-04-20 11:47
美伊戰亂流！　國泰金：台股樂觀指數、景氣樂觀同步下滑

美伊戰亂流！　國泰金：台股樂觀指數、景氣樂觀同步下滑

美伊戰爭持續超過一個月，造成油價續處高檔，帶動通膨走升擔憂，市場情緒轉趨謹慎，國際股市下跌，3月台股震盪走跌，國泰金4月國民經濟信心調查結果出爐，民眾對於台股的樂觀指數降至17.2，風險偏好指數轉弱至23.1；同時景氣現況樂觀指數降至-32.2，展望樂觀指數下滑至-26.5。

2026-04-20 09:51
萬海公告5/1再次調漲亞洲線運價　實際漲幅看波灣情勢與油價

萬海公告5/1再次調漲亞洲線運價　實際漲幅看波灣情勢與油價

在亞洲區間航線具領先地位的萬海航運，因中東地區衝突持續升溫，國際油價大幅波動上漲，在4月1日與15日已經推動兩波漲價，上周在公司網站公告，5月1日將推動第三波漲價，漲幅依然是每箱(20呎櫃)100美元，每大箱(40呎櫃)200美元。

2026-04-20 07:00
台股驚驚漲　何時該獲利了結？財經專家曝「出現1念頭」就該賣

台股驚驚漲　何時該獲利了結？財經專家曝「出現1念頭」就該賣

美伊暫時停火，金融市場經歷戰火後修復行情，美股、韓股、台股為持續上揚。財經作家狄驤表示，隨著市場「驚驚漲」，越來越多人問是否該把獲利先放進口袋，他認為操作不能只靠感覺，要有明確節奏與依據，核心概念就是「動態調整、分批處理」，才能在行情波動中保留彈性，也比較不容易因情緒影響判斷。

2026-04-20 11:04
央行鬆邦效果有限！　國泰金：44%民眾看未來半年房價漲逾3%

央行鬆邦效果有限！　國泰金：44%民眾看未來半年房價漲逾3%

央行在今（2026）年第一季理監事會後，宣布調整選擇性信用管制措施，為連續七波選擇性信用管制以來，首次出現明顯鬆綁信號，國泰金4月國民經濟信心時事題，針對民眾對於未來房價漲勢進行調查，約44%的民眾預期未來6個月居住地住宅的房價漲幅超過3%，過去一年民眾對房價看漲比例已有轉弱跡象。

2026-04-20 10:43
晶圓雙雄同步回血！台積電漲逾1%　聯電爆13萬張大量逼近漲停

晶圓雙雄同步回血！台積電漲逾1%　聯電爆13萬張大量逼近漲停

市場傳出美伊有望再啟新一輪談判，晶圓代工雙雄今（20）日重振多頭氣勢，台積電（2330）早盤回歸法說會業績利多航道，上漲逾1.23%至2055元，而晶圓代工「二哥」聯電（2303）爆出逾13萬張大量奪成交王，盤中一度漲9.86%至80.2元，寫2000年9月、25年7個月新高。

2026-04-20 09:30
台股創新高！飆漲412點衝37216　台積電漲20元至2050

台股創新高！飆漲412點衝37216　台積電漲20元至2050

美股4大指數全面收漲，台股今（20日）以36850.24點開出，指數上漲45.9點，漲幅0.12％。隨後在美伊還有機會發動新一輪談判、亞股走揚下，加權指數上漲412.03點至37216.37點。台積電漲20元至2050元。

2026-04-20 09:09

讀者迴響

熱門新聞

手上持股何時該獲利了結？財經專家曝「出現1念頭」就該賣

股后、權后同步刷新天價　4檔千金股亮燈漲停

謝金河點名10檔黑馬　AI浪潮引爆翻身行情

美股大漲！道瓊漲545點、台積電ADR勁揚2.42％

台股創新高！飆漲412點衝37216　台積電漲20元至2050

暴力升息18%　財經主播詹璇依呼：00929升級後悄悄變強

黃仁勳：AI發展受制於能源　3台廠迎大商機

快訊／台新證又出包！用戶「系統繁忙」　急喊：午休看不到股票

每股狂賺8元竟是最後煙火！南亞科跌破200元會怎樣？

萬海公告5/1再次調漲亞洲線運價　實際漲幅看波灣情勢與油價

晶圓雙雄同步回血！台積電漲逾1%　聯電爆13萬張大量逼近漲停

商總明串連7大公會召開記者會　經濟部：訴求與惠台無關

台灣人均GDP狠甩韓國！IMF示警差距破萬美元　韓媒嘆：難翻轉

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

美光獲利暴衝5倍股價只漲一半　華爾街最怕AI榮景只是一次性

台股出大事還是出大勢？掌握AI關鍵　投資像「蛋糕」般容易

美伊戰亂流！　國泰金：台股樂觀指數、景氣樂觀同步下滑

小資族最重要理財目標！財經作家：拉高收入

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366