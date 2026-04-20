小資族最重要理財目標只有一個！財經作家直白點破：拉高收入

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經作家李柏鋒近日發文談小資族理財，開頭就下了很直白的結論，認為「對任何小資族來說，最重要的理財目標只有一個：拉高收入。」他指出，很多人把焦點放在省錢、投資技巧，甚至想靠借錢加速累積資產，但真正決定財務天花板的，還是收入高低。

李柏鋒指出，在相同生活水準下，收入只差一倍，能拿去投資的金額、能借到的資金，甚至身邊接觸到的人與工作環境，都可能出現數倍差距，直言若真的在乎自己與家庭的財務安全，就不可能不認真看待收入。

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月薪4萬、8萬 投資能力完全不是同一級別

李柏鋒舉例說明，同樣維持差不多的生活水準，月薪4萬元的人，每月可能只能定期定額3000元；但月薪8萬元的人，看起來只是收入多一倍，每月可投入的金額卻可能高達3萬6000元。他直言，這代表「月薪高一倍，但月薪八萬的人，一個月投資的金額，卻是月薪四萬的人一整年的投資金額。」

他接著提到，就算有人很積極，想靠信貸借錢投資，殘酷的現實仍是「你能借的錢，天花板還是你的收入。」以月薪4萬元的人來看，在每月還款能力有限下，最多可能只借到17萬元；但月薪8萬元的人，法定額度可直接來到176萬元，差距整整十倍。

勸小資族拉高收入 連工作圈都會不一樣

李柏鋒還以0050為例，指出176萬元若在年初進場，資產增幅就可能直接多出48萬元，「剛好是月薪四萬的人一整年的薪水。」除了資產累積速度不同，李柏鋒認為，高收入也會改變一個人的職場環境與學習效率。

他表示，收入其實是職場的篩選器，薪水高一些，身邊同事與老闆的水準往往也完全不一樣；反之，若長期待在低薪環境，就算自己很認真，也容易被混日子文化拖住。

他直言，只要有勇氣跳槽到更高薪的地方，就會發現學習資源更多、同事更願意分享，自己也會被環境推著成長。最後他再度強調，「難嗎？很難！該嗎？絕對應該！」對小資族來說，最重要的理財目標，真的就是先把收入拉高。