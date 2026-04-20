台股驚驚漲　何時該獲利了結？財經專家曝「出現1念頭」就該賣

▲手上持股何時該獲利了結？（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

美伊暫時停火，金融市場經歷戰火後修復行情，美股、韓股、台股為持續上揚。財經作家狄驤表示，隨著市場「驚驚漲」，越來越多人問是否該把獲利先放進口袋，他認為操作不能只靠感覺，要有明確節奏與依據，核心概念就是「動態調整、分批處理」，才能在行情波動中保留彈性，也比較不容易因情緒影響判斷。

動態調整、分批處理



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財經作家狄驤在臉書發文，近來股市持續走高，是否該先獲利了結的問題也更常被問到。他表示，先前已多次分享停利方式，核心做法是依市場變化動態調整，並採取分批處理，而不是一次性全數出清。

談到實際操作方式，狄驤舉例指出，當標的價格大漲噴出到某種程度時，像是之前提到的台股與季線乖離率突破10％以上，自己就會先獲利減碼約三分之一，讓自己保留更多彈性；若後續確認趨勢沒有反轉，就會持續抱到趨勢反轉為止，不會預測高點。

有紀律進退 比憑感覺更重要



除了行情過熱時的處理方式，狄驤也提到，若遇到突發性的「黑天鵝」事件，同樣可以利用逢高減碼來調整風險。他以近期戰事帶來的市場震盪為例指出，在3月初就先進行調整，在4月初逢低加碼回補。他強調，「應對進退都要很明確，靠感覺進出，偶爾會大賺沒錯，但總有一天會讓自己後悔。」

狄驤也分享另一個觀察停利時機的方式，當投資人腦中開始浮現「該停利了嗎？」的念頭時，往往代表目前部位波動已經超過自身能承受的範圍，與其硬撐，不如適度減碼，把持股水位調整到自己睡得著、抱得住的程度，「停利重點不是一次賣光，而是減碼，培養好分批的好習慣，面對各種狀況都不會太緊張。」