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記憶體兩樣情！旺宏跌停　宇瞻亮燈漲停

▲▼旺宏電子。（圖／資料照）

▲旺宏今開低走低一度觸及跌停。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

市調機構Counterpoint資料顯示，今（2026）、明（2027）兩年間，DRAM年產能必須以12%的增長速度，方能滿足需求，供需缺口明顯，激勵今（20）日記憶體模組漲勢再起，宇瞻（8271）挾著第一季每股稅後盈餘（EPS）14.54元利多消息，跳空強勢鎖住197元漲停價位，創見（2451）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）維持震盪走高格局，惟旺宏（2337）開低走低，一度觸及118元跌停價位，為記憶體族群最為弱勢個股。

AI算力需求呈現爆發式成長，而三星、SK海力士，以及美光三大廠商進行擴產，擴產速度跟不上需求成長，預計到明年底，全球DRAM供給仍僅能滿足約六成市場需求，DRAM短缺從過去景氣循環周期性波動，轉為結構性問題，AI持續拉動需求，供給端則受限於產能增速、建廠周期，以致於供需缺口難快速收斂，

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產能排擠效應帶動傳統DRAM、NAND Flash報價，擁有低價庫存記憶體模組第一季表現亮，宇瞻第一季稅後淨利達18.62億元，年增逾19倍，單季賺贏全年，創歷史單季新高紀錄，EPS 14.54元，股價今日再拉出一根漲停板，12點10分左右，漲停委買張數約4300張。

受惠NOR Flash、SLC NAND報價走高，旺宏第一季營收達104.69億、年增70.6%，中低容量eMMC需求提升帶動，法人預估未來幾個股營收可望站穩40億元以上，惟法人逢高持續調節，4月以來外資賣超7.4萬張，合計三大法人賣超7.8萬張左右。
 

關鍵字： DRAM記憶體宇瞻旺宏AI需求

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