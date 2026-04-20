惠台建議記者會　商總許舒博怒嗆「中方未施壓、台灣政府關切」





▲商總理事長許舒博。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳瑩欣／台北報導

商總理事長許舒博今（20）日主持「產業界對大陸近期惠台產業界對大陸近期惠台」表示，與7大公協會串連記者會，現場詢問各產業公會代表「有接到中方施壓電話的請舉手！」現場無人舉手，反而有接到台灣政府方面的關切電話，怒嗆政府不該用任何方式干預人民發聲，許說：「台灣是民主社會，各產業心聲本來就有自由發揮的權利，絕對不是誰來施壓可以控制。」、「我們也是有選票的」

今日記者會，商總邀請旅行、旅館、食品、糕餅、遊覽車、蔬果輸出等產業代表說明訴求。許舒博會議一開始就強調自己信佛，從來不造口業，但有媒體會前在未求證下貿然扣帽子，許舒博說：「因果自行承受，身為理事長責無旁貸要為產業發聲，各行業發聲說明。」

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觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田說，產業從疫情之後就斷鏈，近期好不容易有所復甦，看到國台辦惠台措施是非常可喜的現象，認為台灣政府也不要龜縮起來不回應，建議兩岸在觀光應該擴大來辦，不管是哪一個省份，不管是哪一個地方的機場擴大。

旅館商業同業公會全國聯合會副理事長張琄菡說，在台灣入境旅客最高峰的時候約1200萬人次，保守估計其中有4分之1是中國旅客，期待在未來如果中客開放後，起碼可以提升15%左右的住宿率，對各個飯店來講是不無小補。

食品流通商業同業公會全國聯合會榮譽理事長賴立彪則說，這2、3年時間往返日本、韓國、東南亞、澳洲及歐洲拓銷，「其實效果有限，因為畢竟他們的飲食跟我們不太一樣」，認為中國如今釋出橄欖枝，為什麼不接納，表示中國才是最大的市場，現在台股上3萬多點，但榮景集中電子業，傳產真的很辛苦。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良表示，疫情後唯有兩岸直航航班明顯落後，強調台灣旅遊業不僅要日本、歐美等國，更需要中國旅客。

遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長鄭春綢說，2016年全國有約有1.7萬台遊覽車、927家車行，現在只剩下1.3萬台、888家車行。從過去遊覽車司機月收入可以到10萬以上，現在可能只剩下4萬，面臨客運業者開出8萬元月薪搶人，實在苦不堪言。

商總呼籲，兩岸直航為便民措施，應全面開放組團來台，以促進兩岸觀光交流。另，無論是藍綠執政縣市，都應一視同仁，不要差別待遇，以免政治解讀。以公平一致性為原則，才能夠讓相關措施真正發揮效果，也才能夠讓多數台灣民眾更為理性務實看待兩岸經貿關係。