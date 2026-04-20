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求職報到「被要求簽保證人」不能寫爸媽　她皺眉！過來人曝真相

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO收到文件，要求填寫保證人。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友透露，面試一間有上市櫃的的公司，人資要求要求提供保證人資料，有種借款簽擔保的感覺，且限定不能是直系血親，讓身為獨生女的她相當苦惱，由於沒有兄弟姊妹，若連父母都不能簽，實在不知道還能找誰協助。貼文一出，網友直呼怪怪的，「你可以不簽，雇主也不能強迫。」

公司要求保證人　還註明父母不能簽

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女網友在Dcard發文，入職前公司提出保證人要求，且不能由直系血親擔任，也就是不能填寫父母，自己是獨生女，沒有兄弟姊妹，若要改找朋友幫忙反而更難，「朋友誰敢簽這種東西啊，跟借款簽擔保感覺差不多」，而且這份文件似乎要求保證人必須到場簽名，讓整件事變得更加困難。

原PO指出，保證內容提到，若員工涉及舞弊、虧空錢財、毀損公物及其他不法行為，就需要由保證人負相關責任，「公司有上市櫃，這要求ok嗎？通常不簽的話是不是不能入職？還是有什麼替代方式，有人遇到過嗎？頭好痛上個班怎麼那麼難。」

對此，有網友喊怪，「不接受可以換別家，規矩那麼多的公司不去也罷」、「感覺是很有問題的環境，要嘛是惡老闆，要嘛是曾經出事過，才立了奇怪規矩」。

許多人遇過

不少網友遇過，「某餐飲業十年前叫我簽過，最後我不鳥他，是店長簽的」、「我也遇過，一樣上櫃公司，主動問他們能否改成交良民證，他們答應我才入職」、「遇過，最後選擇不做」、「我是飯店櫃檯，也要保證人」、「傳產，我算是親戚介紹的，一樣要保人，可能大間的老傳產公司有些規定以前就有，一直沒有改」、「我是有遇過，但沒限定父母不能簽，內容也是說不能損害到公司和賠償之類的，因為知道公司之前確實有因為員工的個人行為出過大事，所以覺得讓新進員工簽這個也挺合理」。

關鍵字： 保證人面試規定獨生女上市櫃勞動爭議

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