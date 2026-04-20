台積電5265筆絕殺！瞬間翻黑收跌5元　台股漲154點3萬7得而復失

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（20日）開高走高，加權指數盤中一度衝至37344.5點史上新高，但是台積電（2330）最後一單湧5256筆賣單導致瞬間翻黑，以下跌5元、每股2025元作收，加權指數終場上漲154.46點，以36958.8點作收，37000點整數大關得而復失，全日漲幅0.42％，成交量9199.77億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲45.9點開出，指數開高走高，盤中最高達37344.5點，最低36850.24點，終場收在36958.8點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到2025元，跌幅0.25％；鴻海（2317）上漲1.5元至207.5元；聯發科（2454）下跌25元至1900元；廣達（2382）上漲6元來到329元；長榮（2603）下跌1元至197元。

今天漲幅前5名個股為神數（7821）上漲13.3元，漲幅34.55％；采鈺（6789）上漲43元，漲幅10％；國精化（4722）上漲18元，漲幅10％；盟立（2464）上漲7.9元，漲幅10％；三晃（1721）上漲2.05元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為華園（2702）下跌1.75元，跌幅9.83％；明基材（8215）下跌2.7元，跌幅9.23％；致茂（2360）下跌205元，跌幅9.09％；兆赫（2485）下跌6.7元，跌幅8.62％；旺宏（2337）下跌10.5元，跌幅8.02％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 神數（7821） 51.8 ▲13.3 ▲34.55％ 采鈺（6789） 473.0 ▲43.0 ▲10.0％ 國精化（4722） 198.0 ▲18.0 ▲10.0％ 盟立（2464） 86.9 ▲7.9 ▲10.0％ 三晃（1721） 22.55 ▲2.05 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華園（2702） 16.05 ▼1.75 ▼9.83％ 明基材（8215） 26.55 ▼2.7 ▼9.23％ 致茂（2360） 2050.0 ▼205.0 ▼9.09％ 兆赫（2485） 71.0 ▼6.7 ▼8.62％ 旺宏（2337） 120.5 ▼10.5 ▼8.02％

資料來源：證交所