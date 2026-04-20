台積電5265筆絕殺！瞬間翻黑收跌5元　台股漲154點3萬7得而復失

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（20日）開高走高，加權指數盤中一度衝至37344.5點史上新高，但是台積電（2330）最後一單湧5256筆賣單導致瞬間翻黑，以下跌5元、每股2025元作收，加權指數終場上漲154.46點，以36958.8點作收，37000點整數大關得而復失，全日漲幅0.42％，成交量9199.77億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲45.9點開出，指數開高走高，盤中最高達37344.5點，最低36850.24點，終場收在36958.8點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到2025元，跌幅0.25％；鴻海（2317）上漲1.5元至207.5元；聯發科（2454）下跌25元至1900元；廣達（2382）上漲6元來到329元；長榮（2603）下跌1元至197元。
今天漲幅前5名個股為神數（7821）上漲13.3元，漲幅34.55％；采鈺（6789）上漲43元，漲幅10％；國精化（4722）上漲18元，漲幅10％；盟立（2464）上漲7.9元，漲幅10％；三晃（1721）上漲2.05元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為華園（2702）下跌1.75元，跌幅9.83％；明基材（8215）下跌2.7元，跌幅9.23％；致茂（2360）下跌205元，跌幅9.09％；兆赫（2485）下跌6.7元，跌幅8.62％；旺宏（2337）下跌10.5元，跌幅8.02％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|神數（7821）
|51.8
|▲13.3
|▲34.55％
|采鈺（6789）
|473.0
|▲43.0
|▲10.0％
|國精化（4722）
|198.0
|▲18.0
|▲10.0％
|盟立（2464）
|86.9
|▲7.9
|▲10.0％
|三晃（1721）
|22.55
|▲2.05
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華園（2702）
|16.05
|▼1.75
|▼9.83％
|明基材（8215）
|26.55
|▼2.7
|▼9.23％
|致茂（2360）
|2050.0
|▼205.0
|▼9.09％
|兆赫（2485）
|71.0
|▼6.7
|▼8.62％
|旺宏（2337）
|120.5
|▼10.5
|▼8.02％
資料來源：證交所
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