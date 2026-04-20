永慶房屋勇奪「客戶滿意度金質獎」　連鎖房仲13連霸續寫誠實服務新標竿

▲周國平協理表示，永慶服務品質再次獲獎，不僅是一種認可，更是對我們堅持「先誠實再成交」理念的鼓舞。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

深耕台灣房仲市場多年的房仲第一品牌「永慶房屋」，再傳喜訊！繼《工商時報》連鎖房仲業13連霸後，近日又在《卓越雜誌》「企業永續貢獻類－客戶滿意度金質獎」中脫穎而出，突顯其在服務品質、顧客體驗與永續經營上獲得專業評審與市場的一致肯定。

卓越雜誌指出，「客戶滿意度金質獎」表揚企業在服務流程、即時回應與問題解決上的卓越表現。永慶房屋多年落實「先誠實再成交」理念，將消費者權益置於首位，打造透明、安心的購售屋環境。

永慶房屋交安事業處協理周國平表示：「房地產交易不只是買賣，而是人生重要決定。我們希望每位客戶在資訊揭露、交易安全與售後服務上，都能感受到超越期待的專業服務。」

除了誠信，永慶房屋在數位轉型上的佈局亦是獲獎關鍵。近年來永慶積極導入AI科技，從搜尋物件到線上看房，縮短決策時間，並提升經紀人員服務效率，建構全方位的即時回應機制：

• 精準篩選：透過「AI特助」與「i特助」，協助消費者快速掌握市場脈動。

• 視覺創新：推出「AI煥裝」、「AI清空」等工具，讓線上看房體驗更直覺、高效。

• 雙贏策略：科技工具不僅提升客戶決策效率，也促進經紀人員的服務品質和效率，因為「有開心的員工，才有開心的客戶」

▲永慶房屋交安事業處協理周國平(圖右)從國土署副署長朱慶倫(圖右)手中接過「客戶滿意度金質獎」獎牌。（圖／永慶房屋提供）

周國平協理補充，這次獲獎是全體永慶人共同努力的結果！同時，也要感謝所有選擇我們的客戶，是他們的信任與支持，讓永慶不斷成長與進步。面對多變的市場環境，永慶房屋將持續結合誠實服務與創新科技，推動產業升級，提供更安心、透明的房產交易體驗，並創造長遠社會價值。

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