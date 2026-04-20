Visa攜手國泰世華銀行導入全球通匯　首波支援美國8個跨境市場

▲Visa攜手國泰世華銀於CUBE App導入Visa全球通匯。（圖／VISA提供）

記者巫彩蓮／台北報導

Visa於今（20）日宣佈攜手國泰世華銀行，於旗下CUBE App導入Visa全球通匯（Visa Direct），推出小額跨境匯款服務，提供其廣大數位用戶「即時、透明、可追蹤」的海外匯款服務，服務首波支援美國、日本、加拿大、英國、澳洲、香港、新加坡、泰國等多個常用跨境市場；即日起至 今（2026）年12月31日，消費者更可享跨境匯款免手續費優惠。

台灣Visa總經理黃慧琴表示：「Z 世代已佔全球人口近三成 ，這群未來主流的消費者中，8成1年輕族群期待快速、順暢且直覺的金融服務，以無縫接軌他們的日常生活，因此我們非常榮幸攜手國泰世華銀行導入Visa全球通匯（Visa Direct），透過CUBE App新世代金融服務，先串聯銀行帳戶，期許未來能進一步透過Visa網路串聯全球120億個涵蓋銀行帳戶、電子錢包、卡片等支付端點的即時跨境支付網路，劃下切合新世代的跨境金流標竿。」

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國泰世華數位用戶數突破800萬人，並持續透過數據分析與智慧化服務輔助，提升用戶體驗，讓數位金融深度融入日常，國泰世華銀行數位長陳冠學表示：「此次與Visa合作，正是將數位金融應用從境內延伸至跨境場景的重要一步，進一步優化一般跨境匯款需事先約定受款人手續流程、無法即時確認到帳進度等需求，象徵國泰世華加深、擴張數位金融服務維度。」

本次Visa全球通匯（Visa Direct）導入國泰世華CUBE App的服務，支援美國、加拿大、英國、澳洲、日本、香港、新加坡及泰國等八個常用跨境市場，無縫串聯多元使用情境：留遊學支出、跨境家庭資金往來、旅遊規劃與海外帳戶資金移轉；亦可應用於買家付款、代理商付款、社交平台廣告付款及海外薪資撥付等需求，大幅增加跨境資金運用靈活度。

相較於傳統需經多層清算的跨境匯款模式，Visa 全球通匯（Visa Direct）的即時跨境支付能力，讓台灣金融機構能安全、快速地將資金跨境發送至全球120 億個涵蓋的銀行帳戶、電子錢包或卡片等支付端點，適用於個人匯款、企業撥款與數位金融服務。

在跨境匯款過程中，匯率差異與手續費結構往往使費用資訊不易掌握，透過 Visa 全球通匯（Visa Direct），消費者可於匯款前清楚掌握相關費用資訊，並支援全額到帳服務，進一步提升整體成本透明度與資金可預期性。