股息直接拿美元！　彭博爆金管會評估中

▲外媒《彭博社》指金管會評估開放企業現金股息直接給美元的可能性。圖為台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

企業盈餘分配政策可望添加新選項！外媒《彭博社》引述知情人士透露，金管會正在評估上市公司以美元發放股利的措施，一旦施行，這種做法將會減少上市公司支付股息的台幣匯兌操作，不但可以降低台幣短期波動，也能提升外資參與配息的意願。

《彭博社》指出，據知情人士表示，金管會正在就相關流程進行討論，尚不清楚何時會正式開始。其中一位表示，相關提議由部分台灣企業提出，這些企業有較大的美元部位，且外資投資人占比較高。新措施不太可能在今年7月的股利旺季之前開始實施，因為相關的規定及配套措施修改需要花費時間。對此金管會拒絕置評。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前台灣企業發放現金股利全數都是新台幣，導致以美元為主要收付款項的企業，在配發股利時需要將美元兌換成為台幣，而其外資投資人欲將股利匯出時，又必須將台幣兌換成為美元。一來一回下造成企業匯兌成本，也可能給本地匯市帶來短期波動。

據金管會數據，外資持有台股占總市值比例約45%。據彭博統計交易所數據，上市櫃公司已公佈的2025年度所屬現金股利共達2.2兆元台幣，其中又以台積電（2330）為現金股利之冠，目前每季派發1556億元台幣。