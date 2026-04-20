掌握歐盟CBAM新制契機　台灣國際扣件展解構歐洲採購新格局

▲採購政策說明會歐洲專場海報。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

因應歐盟碳邊境調整機制(CBAM)於今年正式實施，歐洲市場對供應鏈永續與碳管理要求日益提升，經濟部國際貿易署將於4月22日及23日，在高雄展覽館舉辦2026年「台灣國際扣件展 (Fastener Taiwan)」，集結超過300家企業展出最新扣件產品與技術，並辦理全球扣件產業論壇、採購政策說明會、一對一採購洽談及產業聚落參訪等多元活動，協助我國扣件業者精準對接國際採購商機並強化全球布局。

其中，於4月22日及23日登場之採購政策說明會，特別邀請歐洲三大扣件經銷商協會代表來台，從第一線市場觀點剖析供應鏈策略。歐洲扣件經銷商協會(EFDA)理事長Andreas Bertaggia，將解析CBAM及相關法規對全球供應鏈重組之影響，並就碳揭露、產品追溯及綠色製造等面向，提出具體建議。

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英國暨愛爾蘭扣件批發商協會(BIAFD理事長 Gary Henderson，則分享英國在通膨壓力與供應鏈調整下之市場變化，並說明台灣業者切入英國市場之機會。另歐洲最大扣件進口國德國市場，其汽車、機械工程及能源產業對精密螺絲的需求，長期扮演全球市場風向指標，德國扣件經銷商協會（FDS）理事長Dr. Volker Lederer，將針對德國在能源轉型趨勢下，高精密扣件需求的變化進行分析，提供我國業者布局高階製造與綠色供應鏈之參考方向。

三大歐洲權威機構代表齊聚，除彰顯台灣扣件產業於國際供應鏈之關鍵地位外，亦為國內業者建立與歐洲採購決策者直接交流之平台，有助加速國際合作與商機鏈結。

經濟部國際貿易署表示，面對國際貿易環境快速變遷，將持續透過展覽及專業交流活動，協助我國產業掌握關鍵趨勢、提升競爭優勢。歡迎有意掌握歐洲市場脈動、尋找優質供應商與策略夥伴的業者踴躍參與。採購政策說明會報名可至：https://reurl.cc/Em1dyK；觀展預先登記請至：https://reurl.cc/gr88lp。