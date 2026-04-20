中東情勢放緩　上周外資買超台股51億美元居亞股之首

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美伊進行談判，市場情緒回到戰爭發生前水準，外資也開始回補亞股重點市場，與AI高度相關的台股市場，上周大舉買超近51億美元，另外則是印度股市獲得3.52億美元回補，其餘市場皆遭外資拋售，受惠於投資信心回溫，亞股上周走勢也普遍收漲，以韓股大漲5.68%最佳，其次為台股、越南股市單週分別強彈3.91%、3.84%。

今（20）日台股盤中再度改寫歷史新高點37344.5點，惟權值股尾盤出現賣壓，以36958.8點作收，玉山市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，上周晶圓龍頭大廠再次交出超越市場預期的成績，顯示先進製程具備穩定定價能力，更關鍵的是，公司首次打破過往審慎策略，明確表示資本支出將落在高標，不僅展現對AI長期信心，也意味著對未來數年產能需求有相當高的能見度，這代表本輪成長不再只是景氣循環回升，而是結構性需求驅動。



楊立楷分析，本周起美股進入科技股超級財報週，觀察過去兩週美國科技類股走勢，除了半導體族群帶動科技族群反彈外，值得注意的是，過去相對落後的軟體股也開始加入漲勢，包括微軟、甲骨文、Palantir與Salesforce等，在科技股與半導體股率先領漲的背景下，軟體股回溫有助於擴大市場上漲動能，若指標大廠能繳出亮眼財報，則有助於維持多頭氣勢不墜，進而挹注相關台廠供應鏈獲利營運表現。

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中國信託趨勢領袖多重資產基金經理人楊士醇表示，短線美伊談判再次陷入僵局，最新情況為伊朗再次封鎖荷姆茲海峽，預計給油價供給再添壓力；不過，美國因本土的頁岩油開採，使其有多元化的能源來源與替代方案，可降低高油價的衝擊，因此在對經濟或通膨的衝擊可能較其他地區為小，短線市場仍由消息面主導，長線回歸基本面觀察，震盪即帶來機會。

楊士醇指出，財測機構預估，今（2026）年第二季獲利前三大族群分別為：能源、資訊科技及原物料，增幅分別為71%、49.5%及31.7%，而同期S&P 500的平均漲幅約在19.7%，整體仍呈現增長。而在AI趨勢推動下，資訊科技族群應持續作為投資主軸，當前市場面臨消息面反覆，波動加劇，建議投資可採多元配置，透過科技股、債的配置方式，平衡投資組合的風險與報酬。

