台新證再為系統異常致歉！　喊「強化系統穩定列首要工作」

▲台新證券外觀。（圖／記者林潔禎攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台新新光金（2887）旗下台新證券本月6日合併以來系統3度出包，投資人罵聲連連，哀號「午休不能看盤」、「看不到對帳單」，對此台新證券指出，今（20）日中午約11時50分，「PhoneEZ行動下單App」出現異常，於第一時間即啟動因應排除，並建議客戶可改用Woojii或行動達人App，以確保交易進行。台新證券對於系統又出現異常造成客戶不便深表歉意，並將系統穩定度的強化列為首要工作，以維護客戶權益。

台新新光金旗下台新證券、元富證券本月6日正式合併，不過交易系統異常事件頻傳，自4月7日、14日與今天都有投資人反應看盤、下單、查詢交易功能都不穩，狀況連連，金管會在14日已要求證交所派員進駐，不料今日還是出現異常。

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以下是台新證券完整回應：

台新證券表示，今（20）日中午約11時50分，「PhoneEZ行動下單App」出現異常，其他下單App如Woojii、行動達人等則是正常運作。對於「PhoneEZ行動下單App」出現異常，台新證券於第一時間即啟動因應排除，並建議客戶可改用Woojii或行動達人App，以確保交易進行。台新證券對於系統又出現異常造成客戶不便深表歉意，並將系統穩定度的強化列為首要工作，以維護客戶權益。