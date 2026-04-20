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外資小幅回補台股43億元　續買聯電4.9萬張

▲▼聯電。（圖／聯電提供）

▲外資連續兩天大買聯電。（圖／聯電提供）

記者巫彩蓮／台北報導

伊朗對於荷姆茲海峽恢復通航態度反覆，今（20）日台股多頭續攻，盤中一度上衝到37344.5點新高，尾盤台積電（2330）一筆5千張賣單殺出，漲勢收斂，外資由賣轉買，買超43.46億元，聯電（2303）上周五居外資買超第一名個股，而今日外資依然站在買方，大買4萬9302張張，居單日買超第二名個股，買超第一名為華邦電（2334）加碼張數為4萬9497張。

權值二哥台達電（2308）扮演今日台股多頭指標，最高來到1980元，展現挑戰2千元企圖心，而股后穎崴（6515）刷10800元新高，台股盤中漲幅最高達500多點，來到37344.5點新高。

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惟終場台積電最後一筆爆出逾5千張賣單，指數漲幅受到壓抑，終場上漲154.46點或漲幅0.41%，以36958.8點作收，成交量為9221.39億元。

根據證交所統計資料顯示，外資買超43.46億元；投信賣超16.15億元，連五天賣超；自營商合計賣超48.43億元，其中自行買賣部分買超5.59億元，避險方面賣超54.01億元，合計三大法人今日賣超21.11億元。

值得注意，今日外資買超前十個股，金融股占了五檔，分別台企銀（2834）3萬8503張，居單日買超第三大名個股，買超第七～十名個股、張數為台新新光金（2887）2萬1203張、中信金（2891）1萬6660張、玉山金（2884）1萬6655張、華南金（2880）1萬3136張。

外資買超第一、二名個股華邦電4萬9497張、聯電4萬9302張，買超第四～六個股、張數分別緯創（3231）3萬1159張、力積電（6770）3萬632張、群創（3481）2萬6636張。

今日外資賣超前十大個股、張數，分別台玻（1802）6萬2704張、友達（2409）3萬9864張、長興（1717）2萬1982張、大同（2371）1萬2793張、華航（2610）1萬1707張、聯茂（6213）8612張、定穎投控（3715）7946張、大成鋼（2027）7815張、中工（2515）7637張、啟碁（6285）6999張。
 

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