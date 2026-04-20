日本山田基靖國會議員見證　IEAT與姬路商工會議所簽約締盟

▲左起姬路市議會議長石堂大輔、姬路市長清元秀泰、IEAT理事長黃教漳、姬路商工會議所會頭齋木俊治郎、眾議員議員山田基靖。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

台北市進出口商業同業公會(簡稱IEAT)今(20)日由理事長黃教漳率理監事考察團赴日本兵庫縣姬路市，與「姬路商工會議所」會頭齋木俊治郎簽署合作備忘錄。日本眾議院議員山田基靖、姬路市長清元秀泰、姬路市議會議長石堂大輔等姬路政商界代表，皆出席晚宴見證IEAT與姬路商工會議所的合作。

此次締盟拓展了IEAT在日本關西地區的合作平台，同時是IEAT歷年簽約締盟，出席貴賓層級最高的一次。IEAT在日本擁有17個姐妹會，是台灣擁有最多日本姐妹會的工商團體。

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▲MOU締盟儀式IEAT成員紀念合影。（圖／記者張佩芬攝）

IEAT理事長黃教漳於簽約儀式上表示，台灣企業擅長創意發想及拓展業務、日本企業擅長技術研發及軟硬體整合。兩國在「技術×製造×市場」高度互補。尤其在全球供應鏈重組之下，彼此都是對方最需要、且風險最低的夥。

IEAT期待以簽署MOU作為起點，建立台灣及姬路兩地的常態化合作機制，協助雙方會員在貿易投資、技術合作與產業資訊等面向。相信今後與姬路商工會議所展開合作，協助雙方會員開發市場、尋找供應商、技術夥伴與通路合作對象。

▲雙方交換紀念品。（圖／記者張佩芬攝）

山田國會議員致詞時指出，他與黃教漳理事長都是上智大學畢業，去年訪台時認識黃理事長，台日是「心的友人」，今天台日兩會能夠結盟，達到很好的交流，創造新的歷史，日本很多商品能引進到台灣，黃理事長功勞很大。

黃教漳指出，他是上智大學經濟部學生，山田國會議員是法學部學生，很有緣份。據透露，黃教漳是上智大學百年以來首位受到表揚的外國學生。

姬路市長清元秀泰在晚宴上指出，本月13日姬路剛與台北市結為姊妹市，達成觀光與人才交流，他也拜訪政治大學，達成合作協定，今天能在財經方面也結盟，讓兩市交流更堅強。



姬路商工會議所齋木會頭則表示，兩會結盟締結經濟交流，未來在貿易、投資、市場開拓等方面，建立雙邊企業聯繫，創造新的商機，讓姬路這個古老城市能更繁榮，姬路的鋼鐵、化學等產業能與台灣業者集結，且持久愈深入。

▲締盟儀式在日本人舉行婚禮的白色禮堂舉行，正式結為親家。（圖／記者張佩芬攝）

IEAT指出，姬路市兼具厚實的製造業基礎與觀光文化優勢，為關西地區重要的產業城市之一。當地臨海工業區集聚鋼鐵、化學、機械、電力及能源等產業，姬路港亦為國際據點港灣，所在的「播磨臨海工業地區」擁有日本製鐵、神戶製鋼所、三菱重工、川崎重工、大阪瓦斯及關西電力等知名大企業的工廠，為工業地帶原物料進出與能源供應的重要樞紐。

特別值得一提的是，姬路市長清元秀泰甫於4月13日訪問台北市，與蔣萬安市長共同簽署「台北市與姬路市友好交流協定」，雙方將在人才交流、觀光行銷、經貿發展及促進國際人才培育等領域深化合作。IEAT理監事訪問團也接續訪問姬路，拓展台北與姬路兩市的民間工商團體的經貿交流網絡。

台灣與姬路兩地的產業結構高度互補，雙方今後將在產業技術交流、商務媒合及中小企業合作等面向展開緊密合作，促進台日企業的創新能量及拓展市場新商機。