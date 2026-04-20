11檔列「抓去關」新名單　CCL、矽光子飆股限20分鐘撮合

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（20）日公告11檔飆股列入「抓去關」新名單，處置期自明（21）日起一路關到5月5日，其中包括高階CCL（Copper Clad Laminate，銅箔基板）材料飆股雙鍵（4764）、區塊鏈業者博士旺（3555）、矽光子飆股華星光（4979）、前鼎光電（4908）與PCB飆股建榮（5340）等5檔皆列為20分鐘撮合。

今日處置股新名單：

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晟鈦（3229）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達51.56%

雙鍵（4764）：20分鐘撮合

理由：原處置到4月29日，延長到5月5日，最近6個營業日累積收盤價漲幅達42.90%、6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達63元、最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達288.51%

GIS-KY（6456）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達48.28%、4月20日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之5.48倍、4月20日之週轉率為14.71%

昶昕（8438）：5分鐘撮合

理由：最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達200.68%

博士旺（3555）：20分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達30.42%；最近30、60、90個營業日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達111.78%、209.75%與274.82%

前鼎光電（4908）：20分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達39.22%；最近60個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達159.69%

華星光（4979）：20分鐘撮合

理由：最近6、60、90個營業日累積之最後成交價漲幅達47.39%、159.34%、200.63%；且當日週轉率達6.72%；當日本益比為130.39、股價淨值比為25.1且為其所屬產業類別股價淨值比之2.9倍

建榮（5340）：20分鐘撮合

理由：當日本益比為105.46、股價淨值比為10.66且為其所屬產業類別股價淨值比之2.5倍、當日週轉率達9.08%；最近6個營業日的當日沖銷成交量占總成交量比率達61.3%，當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達72.91%

信昌電（6173）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達34.35%；當日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大5.83倍；當日週轉率達29.7%

日揚（6208）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達31.77%

虎門科技（6791）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積最後成交價漲幅達36.51%