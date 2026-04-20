ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣創新技術影響力高　2026創新技術博覽會徵展開跑

▲2025年創博會吸引超過50,000人次進場參觀，展出超過千項的發明技術及作品，展現台灣的創新競爭力。(圖／貿協提供)

▲2025年創博會吸引超過50,000人次進場參觀，展出超過千項的發明技術及作品，展現台灣的創新競爭力。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

在全球科技快速演進、創新競爭日益激烈的趨勢下，技術跨界整合與專利布局已成為企業邁向國際的關鍵策略。「台灣創新技術博覽會(創博會，Taiwan Innotech Expo)」將於今年9月17日至19日於台北世貿一館登場，並將於4月20日開放參展報名，外貿協會邀請各界發明人及創新團隊踴躍參與，攜手挺進國際舞台。

「台灣創新技術博覽會」由經濟部、國家科學及技術委員會、農業部、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、環境部、數位發展部、運動部、國家發展委員會11個部會及中央研究院聯合主辦，由外貿協會及工研院共同執行，整合政府、產業與學研資源，打造台灣最具代表性的創新技術展示與交流平台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧2025年創博會，吸引來自19國442個參展單位，使用1118個攤位，展出超過千項發明技術，3天展期吸引超過50,000人次進場參觀，並有來自墨西哥、加拿大、馬來西亞、德國、日本等國的智慧財產機構、科研單位及公協會代表專程來台參訪，充分展現創博會作為國際技術交流與創新合作平台的重要地位，亦凸顯台灣在全球創新技術領域的影響力與能見度。

展會焦點之一為由智慧財產局主辦的「發明競賽區」，該區徵集創新專利參展，透過專業評選機制，表揚具商品化潛力之創新專利，鼓勵企業及發明人投入持續研發，促進跨領域合作與應用，激發大眾興趣，達到相互切磋與觀摩效果。「發明競賽區」參展單位類別分為「國內發明區」、「學校發明區」及「國外發明區」，展示國內外企業、學校、研發機構及個人發明者的創新設計、技術突破及具市場潛力的發明品。

2025年發明競賽區共吸引超過500件專利參賽，並有近360件作品獲獎，展現臺灣創新技術的多元與活力。此外，「專利商品區」展示已商品化的專利成果，加速創新成果與市場接軌；「周邊服務區」則整合設計、專利與媒體資源，為發明人打造鏈結產業與拓展國際市場的重要橋梁。展期間也舉辦採購洽談會、主題導覽及產業研討會等活動，協助參展者掌握市場趨勢、拓展商機，讓創新不僅停留於技術展示，更能轉化為實質產業動能。

2026台灣創新技術博覽會誠摯邀請各產業發明人與創新團隊踴躍參與，展示研發成果、鏈結國際資源，掌握進軍全球市場的關鍵契機，共同展現台灣創新實力。展覽報名方式及相關資訊，請至官方網站查詢：www.inventaipei.com.tw 或洽詢e-mail：invent@taitra.org.tw。

關鍵字： 台灣創新技術影響力高博覽會徵展開跑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【替小弟出頭反被打】黑白切少東「斷手腳」遭丟包　內幕曝光！

推薦閱讀

11檔列「抓去關」新名單　CCL、矽光子飆股限20分鐘撮合

11檔列「抓去關」新名單　CCL、矽光子飆股限20分鐘撮合

證交所、櫃買中心今（20）日公告11檔飆股列入「抓去關」新名單，處置期自明（21）日起一路關到5月5日，其中包括高階CCL（Copper Clad Laminate，銅箔基板）材料飆股雙鍵（4764）、區塊鏈業者博士旺（3555）、矽光子飆股華星光（4979）、前鼎光電（4908）與PCB飆股建榮（5340）等5檔皆列為20分鐘撮合。

2026-04-20 18:45
台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億　公司：全部承擔

台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億　公司：全部承擔

台新證券於4月14日委託回報、成交回報系統異常事件，經統計整體申報錯帳筆數約9321筆，引爆市場震撼，今（20）日正式申報錯帳金額約20.11億元，透過反向沖銷產生實際損失4300萬元，為了展現誠意，公司全數吃下，確認不影響用戶權益。

2026-04-20 18:38
外資小幅回補台股43億元　續買聯電4.9萬張

外資小幅回補台股43億元　續買聯電4.9萬張

伊朗對於荷姆茲海峽恢復通航態度反覆，今（20）日台股多頭續攻，盤中一度上衝到37344.5點新高，尾盤台積電（2330）一筆5千張賣單殺出，漲勢收斂，外資由賣轉買，買超43.46億元，聯電（2303）上周五居外資買超第一名個股，而今日外資依然站在買方，大買4萬9302張張，居單日買超第二名個股，買超第一名為華邦電（2334）加碼張數為4萬9497張。

2026-04-20 17:38
中東情勢放緩　上周外資買超台股51億美元居亞股之首

中東情勢放緩　上周外資買超台股51億美元居亞股之首

美伊進行談判，市場情緒回到戰爭發生前水準，外資也開始回補亞股重點市場，與AI高度相關的台股市場，上周大舉買超近51億美元，另外則是印度股市獲得3.52億美元回補，其餘市場皆遭外資拋售，受惠於投資信心回溫，亞股上周走勢也普遍收漲，以韓股大漲5.68%最佳，其次為台股、越南股市單週分別強彈3.91%、3.84%。

2026-04-20 16:29
快訊／航空貨運燃油附加費5/1倍數漲　長線自每公斤41元跳升為82元

快訊／航空貨運燃油附加費5/1倍數漲　長線自每公斤41元跳升為82元

攬貨業者指出，今(20)日下午接到國內三大航書面或口頭通知，航空貨運燃油附加費5月1日將倍數上漲，華航長程線每公斤將自目前的新台幣41元提高到82元，短程線自14元提高到28元；國泰航空長程線83元、日本、香港航線28元，其他各航點29元；長榮航空與星宇航空明日才會公布收費標準，但有口頭表示會和華航差不多。

2026-04-20 14:04
快訊／台新證又出包！用戶「系統繁忙」　急喊：午休看不到股票

快訊／台新證又出包！用戶「系統繁忙」　急喊：午休看不到股票

台新新光金（2887）旗下證券公司台新證、元富證合併以來系統整合爭議不斷，今（20）日再度出現部分用戶無法登入、系統繁忙等訊息，投資人在台股創新高下無法進場，急上網喊「午休看不到股票」。

2026-04-20 12:45
股息直接拿美元！　彭博爆金管會評估中

股息直接拿美元！　彭博爆金管會評估中

企業盈餘分配政策可望添加新選項！外媒《彭博社》引述知情人士透露，金管會正在評估上市公司以美元發放股利的措施，一旦施行，這種做法將會減少上市公司支付股息的台幣匯兌操作，不但可以降低台幣短期波動，也能提升外資參與配息的意願。

2026-04-20 15:01
記憶體兩樣情！旺宏跌停　宇瞻亮燈漲停

記憶體兩樣情！旺宏跌停　宇瞻亮燈漲停

記者巫彩蓮／台北報導 市調機構Counterpoint資料顯示，今（2026）、明（2027）年間，DRAM年產能必須12%的速度增長才能滿足需求，供需缺口明顯，激勵今（20）日記憶體模組漲勢再起，宇瞻（8271）挾著第一季每股稅後盈餘（EPS）14.54元利多消息，跳空強勢鎖住197元漲停價位，創見（2451）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）維持震盪走高格局，惟旺宏（2337）開低走低，一度觸及118元跌停價位，為記憶體族群最為弱勢個股。 AI算力需求呈現爆發式成長，而三星、SK海力士，

2026-04-20 12:14
惠台建議記者會　商總許舒博怒嗆「中方未施壓、台灣政府關切」

惠台建議記者會　商總許舒博怒嗆「中方未施壓、台灣政府關切」

商總理事長許舒博今（20）日主持「產業界對大陸近期惠台產業界對大陸近期惠台」表示，與7大公協會串連記者會，現場詢問各產業公會代表「有接到中方施壓電話的請舉手！」現場無人舉手，反而有接到台灣政府方面的關切電話，怒嗆政府不該用任何方式干預人民發聲，許說：「台灣是民主社會，各產業心聲本來就有自由發揮的權利，絕對不是誰來施壓可以控制。」、「我們也是有選票的」

2026-04-20 12:19
股后、權后同步刷新天價　4檔千金股亮燈漲停

股后、權后同步刷新天價　4檔千金股亮燈漲停

高價股、權值股同步發威，台股今（20）日開盤2個半小時飆漲逾540點衝上37344.5點歷史新高，股后穎崴（6515）盤中再刷10745元新天價、權值股后台達電（2308）飆1980元新紀錄，4檔千金股在漲價、AI需求等題材加持下亮燈漲停，帶動類股齊揚。

2026-04-20 11:47

讀者迴響

熱門新聞

台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億　公司：全部承擔

11檔列「抓去關」新名單　CCL、矽光子飆股限20分鐘撮合

退休族必看！大戶存股多年「從來不報稅」　他一算虧慘了

他點名1檔ETF被聯電帶動：晶圓雙雄同時持有

記憶體兩樣情！旺宏跌停　宇瞻亮燈漲停

股后、權后同步刷新天價　4檔千金股亮燈漲停

威力彩頭獎連14槓　頭獎下期衝上3億

暴力升息18%　財經主播詹璇依呼：00929升級後悄悄變強

美股大漲！道瓊漲545點、台積電ADR勁揚2.42％

美光獲利暴衝5倍股價只漲一半　華爾街最怕AI榮景只是一次性

日月光推動「環願山林」植樹造林行動　投入國有林地復育

快訊／台新證又出包！用戶「系統繁忙」　急喊：午休看不到股票

國際創意禮品文具展國際買主成長74%　IP授權與原創設計驅動商機

黃仁勳：AI發展受制於能源　3台廠迎大商機

謝金河點名10檔黑馬　AI浪潮引爆翻身行情

台灣創新技術影響力高　2026創新技術博覽會徵展開跑

台股進場買點乍現？掌握AI關鍵　投資像「蛋糕」般容易

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366