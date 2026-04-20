台灣創新技術影響力高　2026創新技術博覽會徵展開跑

▲2025年創博會吸引超過50,000人次進場參觀，展出超過千項的發明技術及作品，展現台灣的創新競爭力。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

在全球科技快速演進、創新競爭日益激烈的趨勢下，技術跨界整合與專利布局已成為企業邁向國際的關鍵策略。「台灣創新技術博覽會(創博會，Taiwan Innotech Expo)」將於今年9月17日至19日於台北世貿一館登場，並將於4月20日開放參展報名，外貿協會邀請各界發明人及創新團隊踴躍參與，攜手挺進國際舞台。

「台灣創新技術博覽會」由經濟部、國家科學及技術委員會、農業部、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、環境部、數位發展部、運動部、國家發展委員會11個部會及中央研究院聯合主辦，由外貿協會及工研院共同執行，整合政府、產業與學研資源，打造台灣最具代表性的創新技術展示與交流平台。

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回顧2025年創博會，吸引來自19國442個參展單位，使用1118個攤位，展出超過千項發明技術，3天展期吸引超過50,000人次進場參觀，並有來自墨西哥、加拿大、馬來西亞、德國、日本等國的智慧財產機構、科研單位及公協會代表專程來台參訪，充分展現創博會作為國際技術交流與創新合作平台的重要地位，亦凸顯台灣在全球創新技術領域的影響力與能見度。

展會焦點之一為由智慧財產局主辦的「發明競賽區」，該區徵集創新專利參展，透過專業評選機制，表揚具商品化潛力之創新專利，鼓勵企業及發明人投入持續研發，促進跨領域合作與應用，激發大眾興趣，達到相互切磋與觀摩效果。「發明競賽區」參展單位類別分為「國內發明區」、「學校發明區」及「國外發明區」，展示國內外企業、學校、研發機構及個人發明者的創新設計、技術突破及具市場潛力的發明品。

2025年發明競賽區共吸引超過500件專利參賽，並有近360件作品獲獎，展現臺灣創新技術的多元與活力。此外，「專利商品區」展示已商品化的專利成果，加速創新成果與市場接軌；「周邊服務區」則整合設計、專利與媒體資源，為發明人打造鏈結產業與拓展國際市場的重要橋梁。展期間也舉辦採購洽談會、主題導覽及產業研討會等活動，協助參展者掌握市場趨勢、拓展商機，讓創新不僅停留於技術展示，更能轉化為實質產業動能。

2026台灣創新技術博覽會誠摯邀請各產業發明人與創新團隊踴躍參與，展示研發成果、鏈結國際資源，掌握進軍全球市場的關鍵契機，共同展現台灣創新實力。展覽報名方式及相關資訊，請至官方網站查詢：www.inventaipei.com.tw 或洽詢e-mail：invent@taitra.org.tw。