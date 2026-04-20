國際創意禮品文具展國際買主成長74%　IP授權與原創設計驅動商機

▲DG Taiwan 2026推出「國際IP專館Int’l IP Hub」，海內外IP創意能量交會。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由台北世界貿易中心主辦的「2026 DG Taiwan台灣國際創意禮品文具展」於昨(19日圓滿閉幕，四天展期吸引來自62國/地區國外專業人士來臺觀展，較上屆大幅成長74%，前五大海外參觀者來自日本、美國、馬來西亞、韓國及泰國，展現DG Taiwan作為亞洲創意產業交流平台之國際吸引力。

本屆DG Taiwan以「原創設計」、「永續共創」、「智慧隨行」為三大主軸，呼應全球禮贈品與文具文創產業對創新設計、永續發展與科技應用之趨勢需求，展現產業升級與跨域整合發展的最新動能。

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今年首度推出「IP角色及授權產品」展區，串聯創作者、授權服務業者、品牌商及製造業主，完整呈現IP從創作、授權到商品化的產業鏈。展期間也舉辦商務媒合會及主題沙龍講座，強化內容與商務的雙軌鏈結。外貿協會表示，IP正加速跨產業應用，DG Taiwan透過專業展覽平台的推廣力，有效擴大IP商業化規模並促進跨域合作。

國際參與能量在DG Taiwan持續擴大，來自泰國、法國、韓國、英國等地的創作者齊聚一堂，日本亦再度組團參展，呈現多元文化交融的創意能量。多位海外參展者指出，透過DG Taiwan成功接軌亞洲市場通路，並與台灣零售、出版或製造業者建立合作契機，未來可望拓展至實體與電商通路，加速創意變現。

本屆展覽亦吸引包含誠品、新光三越、遠東百貨、紀伊國屋書店、博客來、華碩、鴻海精密、英業達、SONY、LG、久大文具、利百代、台灣高鐵、星巴克、可口可樂、昇恆昌、家樂福、全國電子、雄獅旅遊、遠雄集團、三創生活、HOLA、宜得利家居、NETFLEX、長榮集團、中國信託、富邦人壽等國內外品牌與通路商到場洽商，顯示DG Taiwan已成為企業開發客製化商品與跨界合作的重要平台。

展覽期間周邊活動如「DG Salon文創沙龍」舉辦論壇、IP經濟學講座亦深獲好評；DiscoverGem尋寶人、DG Pick票選活動及DIY手作體驗，則讓參觀者以互動的方式探索創意商品，用五感體驗創造屬於自己的獨特參展記憶，打造沉浸式創意體驗。

下一屆DG Taiwan將於2027年4月舉辦，不斷匯聚全球原創設計能量，深化國際鏈結，推動亞洲創意產業邁向新一波成長。展覽最新消息請關注官網www.dgtaiwan.com、官方社群粉絲頁及訂閱電子報。