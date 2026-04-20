快訊／威力彩開出1注貳獎　「頭獎連14槓」下期衝上3億

11檔列「抓去關」新名單 CCL、矽光子飆股限20分鐘撮合

證交所、櫃買中心今（20）日公告11檔飆股列入「抓去關」新名單，處置期自明（21）日起一路關到5月5日，其中包括高階CCL（Copper Clad Laminate，銅箔基板）材料飆股雙鍵（4764）、區塊鏈業者博士旺（3555）、矽光子飆股華星光（4979）、前鼎光電（4908）與PCB飆股建榮（5340）等5檔皆列為20分鐘撮合。

台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億 公司：全部承擔

台新證券於4月14日委託回報、成交回報系統異常事件，經統計整體申報錯帳筆數約9321筆，引爆市場震撼，今（20）日正式申報錯帳金額約20.11億元，透過反向沖銷產生實際損失4300萬元，為了展現誠意，公司全數吃下，確認不影響用戶權益。

外資小幅回補台股43億元 續買聯電4.9萬張

伊朗對於荷姆茲海峽恢復通航態度反覆，今（20）日台股多頭續攻，盤中一度上衝到37344.5點新高，尾盤台積電（2330）一筆5千張賣單殺出，漲勢收斂，外資由賣轉買，買超43.46億元，聯電（2303）上周五居外資買超第一名個股，而今日外資依然站在買方，大買4萬9302張張，居單日買超第二名個股，買超第一名為華邦電（2334）加碼張數為4萬9497張。

中東情勢放緩 上周外資買超台股51億美元居亞股之首

美伊進行談判，市場情緒回到戰爭發生前水準，外資也開始回補亞股重點市場，與AI高度相關的台股市場，上周大舉買超近51億美元，另外則是印度股市獲得3.52億美元回補，其餘市場皆遭外資拋售，受惠於投資信心回溫，亞股上周走勢也普遍收漲，以韓股大漲5.68%最佳，其次為台股、越南股市單週分別強彈3.91%、3.84%。

快訊／航空貨運燃油附加費5/1倍數漲 長線自每公斤41元跳升為82元

攬貨業者指出，今(20)日下午接到國內三大航書面或口頭通知，航空貨運燃油附加費5月1日將倍數上漲，華航長程線每公斤將自目前的新台幣41元提高到82元，短程線自14元提高到28元；國泰航空長程線83元、日本、香港航線28元，其他各航點29元；長榮航空與星宇航空明日才會公布收費標準，但有口頭表示會和華航差不多。

快訊／台新證又出包！用戶「系統繁忙」 急喊：午休看不到股票

台新新光金（2887）旗下證券公司台新證、元富證合併以來系統整合爭議不斷，今（20）日再度出現部分用戶無法登入、系統繁忙等訊息，投資人在台股創新高下無法進場，急上網喊「午休看不到股票」。

股息直接拿美元！ 彭博爆金管會評估中

企業盈餘分配政策可望添加新選項！外媒《彭博社》引述知情人士透露，金管會正在評估上市公司以美元發放股利的措施，一旦施行，這種做法將會減少上市公司支付股息的台幣匯兌操作，不但可以降低台幣短期波動，也能提升外資參與配息的意願。

記憶體兩樣情！旺宏跌停 宇瞻亮燈漲停

記者巫彩蓮／台北報導 市調機構Counterpoint資料顯示，今（2026）、明（2027）年間，DRAM年產能必須12%的速度增長才能滿足需求，供需缺口明顯，激勵今（20）日記憶體模組漲勢再起，宇瞻（8271）挾著第一季每股稅後盈餘（EPS）14.54元利多消息，跳空強勢鎖住197元漲停價位，創見（2451）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）維持震盪走高格局，惟旺宏（2337）開低走低，一度觸及118元跌停價位，為記憶體族群最為弱勢個股。 AI算力需求呈現爆發式成長，而三星、SK海力士，

惠台建議記者會 商總許舒博怒嗆「中方未施壓、台灣政府關切」

商總理事長許舒博今（20）日主持「產業界對大陸近期惠台產業界對大陸近期惠台」表示，與7大公協會串連記者會，現場詢問各產業公會代表「有接到中方施壓電話的請舉手！」現場無人舉手，反而有接到台灣政府方面的關切電話，怒嗆政府不該用任何方式干預人民發聲，許說：「台灣是民主社會，各產業心聲本來就有自由發揮的權利，絕對不是誰來施壓可以控制。」、「我們也是有選票的」

股后、權后同步刷新天價 4檔千金股亮燈漲停

高價股、權值股同步發威，台股今（20）日開盤2個半小時飆漲逾540點衝上37344.5點歷史新高，股后穎崴（6515）盤中再刷10745元新天價、權值股后台達電（2308）飆1980元新紀錄，4檔千金股在漲價、AI需求等題材加持下亮燈漲停，帶動類股齊揚。