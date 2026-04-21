台鋼為何被點名能買TVBS　從傳產到金融都投資

▲台鋼集團成立4支球隊，並成立Wing Stars啦啦隊。圖為台鋼雄鷹啦啦隊。（圖／中視提供）

圖文／CTWANT

知名頻道TVBS總座一封員工信稱「從無出售經營權規劃」，讓新聞台易主消息暫歇，而市場點名的台鋼集團，不僅經營籃棒足排球四支球隊在體壇崛起，其實早在2023年起即跨入媒體業，包括民報、鏡電視與已停刊的菱傳媒，以及市場傳出八大電視出售案面臨NCC委員數不足難以審核窘困；近期更是插旗國票金控經營權，版圖延伸到金融業。

台鋼集團、榮剛董事長王炯棻接受CTWANT記者採訪時表示，不知道有TVBS出售案，集團也沒有意願收購。而先前台鋼投資民報的股份由同為南部企業友人接手轉型營運，菱傳媒則已辦理公司解散；並證實有意購買的八大電視娛樂台，因NCC無法審議而延宕中。

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從王炯棻過往談話多次提到台鋼集團併購策略，著重在經營績效表現，強調台鋼非市場派，而是「股利派」。

▲台鋼集團本業鋼材起家，全球布局條棒線鋼鐵集團，也是國內最大的一貫化電爐煉鋼集團。（圖／台鋼集團提供）

台鋼集團年營收逾千億元，旗下共涵蓋12大事業群，分別是「建築鋼材」、「特殊鋼材」、「盤元扣件」與「精密環保」、「網通設備」、「建設工程」與「資訊服務」、「餐飲健康」、「旅遊觀光」、「娛樂文創」、「運動賽事」、「人力資源」。

旗下未掛牌上市的有慶欣欣鋼鐵、易昇鋼鐵等；掛牌上市櫃則有沛波鋼鐵（6248）、榮剛材料（5009）、精剛精密（1584）、金耘國際（4950）、春雨（2012）、春日機械（4544）、久陽精密（5011）、和勤（1586）、台苯（1310）。

以及友訊（2332）、友勁（6142）、鑫永洋（6241）、聯光通（4903）、台鋼建設（3521）、力新（5202）、台鋼新零售（3085）；加捷生醫（4109）、皇家國際美食（4419）、燦星旅（2719）、亞果遊艇（7566）、桂田文創（4806）等23家。

CTWANT盤整台鋼集團旗下21家上市櫃公司2025年營收獲利表現，去年全年累積每股盈餘有八家獲利，其他則是還在進行轉型、調整公司體質等；畢竟是以鋼鐵起家，因此旗下的沛波、榮剛、精剛、春雨、春日機械等跟金屬材料有關的公司去年都能獲利，可能也跟是鋼材本業經營多年，較能彈性掌握國際原物料等市場脈動相關。

聯光通則是表現最佳，2025全年稅後純益達1.08億元，較前一年成長超過14倍，全年每股盈餘EPS為1.02元，主要獲利關鍵在於將營運重心轉向「光纖＋儲能＋工程」布局，減少低毛利政府標案，受惠於台電強韌電網計畫與儲能專案挹注。

▲2022年台鋼雄鷹棒球隊成立，圖為台鋼集團與中華職棒加盟意向書簽約儀式，圖中為中華職棒大聯盟會長蔡其昌、台鋼集團會長謝裕民、台鋼集團董事長王炯棻。（圖／資料照／CTWANT提供）

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