ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

凱基投信ETF、基金報酬率揭露惹議　挨罰60萬元

▲ 凱基金外觀照。（圖／資料照）

▲ 凱基金旗下凱基投信遭金管會裁罰。圖為金控外觀照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會證期局公告，凱基金（2883）旗下凱基投信在公司網站及簡式公開說明書揭露內容，出現報酬率揭露資訊比較基礎不一致，容易讓投資人誤解ETF績效優於追蹤指數，且有數檔基金長期揭露存有前揭比較基礎不一致的狀況，除予以糾正外，另罰60萬元。

證期局表示，凱基投信網站上所揭露商品資訊，有以ETF的含息報酬率與標的指數不含息報酬率進行比較，有比較基礎不一致，易致投資人誤解ETF績效優於追蹤指數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

並且，凱基投信有數檔基金長期揭露存有前揭比較基礎不一致的情事，核已違反證券投資信託相關管理法令。

至於所違法令，包括證券投資信託及顧問法第102條、金融消費者保護法第30條之1、證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第3條第1款及第20條第2款第4目、金融服務業從事廣告業務招攬及營業促銷活動辦法第5條第1款、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第1項第2款第4目。

因此，證期局依證券投資信託及顧問法第102條規定處以糾正，並依金融消費者保護法第30條之1第1項第1款規定處罰鍰60萬元。

關鍵字： 凱基投信ETF績效金管會罰款投資人保護金融違規

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【真的變烏龍派出所！】385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

推薦閱讀

14檔主動式台股ETF今年來漲幅39％　00992A居冠

14檔主動式台股ETF今年來漲幅39％　00992A居冠

4月以來台股多頭氣盛，指數向3萬7千點扣關，統計到昨（20）日為止， 14檔主動式台股ETF平均漲幅為39.21%，打敗大盤的27.6%，再以單檔表現來看，主動群益科技創新(00992A) 今年來上漲60.98%漲幅居冠表現最出色，也是唯一一檔漲幅逾6成的主動式台股ETF。

2026-04-21 11:04
00981A、00992A驚驚漲雙創天價　專家憂「溢價過高、買貴風險增」

00981A、00992A驚驚漲雙創天價　專家憂「溢價過高、買貴風險增」

中東地緣政治緊張和緩，今（21）日台股再創37730點新高，主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）兩檔主動式ETF股價分別上攻26.76元、17.33元新高，若以昨（20）日股價、淨值來看，溢價率來到1.29%、1.7%。

2026-04-21 10:19
東北7.5強震！NAND原廠Kioxia重鎮受衝擊　供應鏈拉警報

東北7.5強震！NAND原廠Kioxia重鎮受衝擊　供應鏈拉警報

日本東北外海4月20日下午4時53分發生規模7.5強震，青森縣最大震度達5級，北海道及太平洋沿岸同步發布海嘯警報，預估最高恐出現3公尺巨浪。由於東北地區為日本重要半導體聚落，此次地震不僅是重大天然災害，也迅速引發市場對記憶體供應鏈與區域電子製造影響的關注。

2026-04-21 09:35
股王、股后同飆天價　4檔千金股盤中脫隊

股王、股后同飆天價　4檔千金股盤中脫隊

高價股衝鋒兩樣情，股價已破萬元的股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）今（21）日連袂飆出新天價，不過包括AI伺服器機殼與機櫃業勤誠（8210）、半導體建廠概念股漢唐（2404）、半導體特化業新應材（4749）與矽光子飆股上詮（3363）等3檔衝高後遭遇獲利了結賣壓，盤中失守千元大關，暫時脫離千金股俱樂部。

2026-04-21 10:02
美伊再度緊張！　國際油價勁揚、飆漲逾6%

美伊再度緊張！　國際油價勁揚、飆漲逾6%

美國總統川普稱美國海軍攔截並扣押了一艘懸掛伊朗國旗的貨船後，全球油價飆升。

2026-04-21 10:01
台達電受惠AI電源需求　日系外資喊價2440元

台達電受惠AI電源需求　日系外資喊價2440元

日系外資最新報告指出，台達電在近期日本市場推廣行程中關注度居高不下，為最受投資人青睞的台廠之一。基於散熱與電源產業長期成長趨勢明確，該外資重申對台達電「買進」評等，並將目標價由1660元大幅上調至2440元。

2026-04-21 12:05
定期定額0050！他見價格翻倍「1原因」想停扣　網搖頭：為何有迷思

定期定額0050！他見價格翻倍「1原因」想停扣　網搖頭：為何有迷思

近日有男網友發文表示，ETF「0050」近期股價一路狂飆，讓他感嘆領薪水的速度根本跟不上股價。由於同樣金額能買到的股數越來越少，讓他猶豫是否該先暫停扣款，等低點再買，或是改買其他ETF呢？貼文曝光後，引起熱烈討論。

2026-04-21 11:40
外貿新高獲利停滯、變現能力成關鍵　數位貿易博覽會4/29登場

外貿新高獲利停滯、變現能力成關鍵　數位貿易博覽會4/29登場

台灣外貿表現再寫新紀錄！根據財政部最新統計，今年3月台灣貿易額創下歷年單月新高，展現全球供應鏈重組下的強勁實力。然而，在榮景背後，許多企業面臨「有訂單，但獲利卡關」的數位焦慮。隨著全球競爭從單純的價格戰轉向「營運效率」與「數據反應速度」，如何將市場機會轉化為實際獲利，將是台灣企業面臨的主要課題之一。活動資訊與報名請參考：

2026-04-21 11:27
12萬到125萬　一場車禍揭10倍理賠落差

12萬到125萬　一場車禍揭10倍理賠落差

一場車禍，表面是責任與傷勢的釐清，實際卻往往演變成漫長的心理與經濟消耗戰。在現行車險理賠機制中，賠償金額未必取決於損害本身，而是看誰更熟悉制度、誰更有耐力周旋。

2026-04-21 10:54
台股創新高！飆漲771點至37730　台積電漲50元至2075

台股創新高！飆漲771點至37730　台積電漲50元至2075

美股4大指數跌多漲少，台股今（21日）以37051.25點開出，指數上漲92.45點，漲幅0.25％。指數隨後漲勢擴大，上漲736.78點至37695.58點。

2026-04-21 09:06

讀者迴響

熱門新聞

台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億　公司：全部承擔

11檔列「抓去關」新名單　CCL、矽光子飆股限20分鐘撮合

台股創新高！飆漲771點至37730　台積電漲50元至2075

他點名1檔ETF被聯電帶動：晶圓雙雄同時持有

股王、股后同飆天價　4檔千金股盤中脫隊

美股大漲！道瓊漲545點、台積電ADR勁揚2.42％

記憶體兩樣情！旺宏跌停　宇瞻亮燈漲停

00981A、00992A驚驚漲雙創天價　專家憂「溢價過高、買貴風險增」

退休族必看！大戶存股多年「從來不報稅」　他一算虧慘了

東北7.5強震！NAND原廠Kioxia重鎮受衝擊　供應鏈拉警報

台鋼為何被點名能買TVBS　從傳產到金融都投資

美伊再度緊張！　國際油價勁揚、飆漲逾6%

威力彩頭獎連14槓　頭獎下期衝上3億

台股進場買點乍現？掌握AI關鍵　投資像「蛋糕」般容易

暴力升息18%　財經主播詹璇依呼：00929升級後悄悄變強

股后、權后同步刷新天價　4檔千金股亮燈漲停

日月光推動「環願山林」植樹造林行動　投入國有林地復育

國際創意禮品文具展國際買主成長74%　IP授權與原創設計驅動商機

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座
屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366