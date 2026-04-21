凱基投信ETF、基金報酬率揭露惹議　挨罰60萬元

▲ 凱基金旗下凱基投信遭金管會裁罰。圖為金控外觀照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會證期局公告，凱基金（2883）旗下凱基投信在公司網站及簡式公開說明書揭露內容，出現報酬率揭露資訊比較基礎不一致，容易讓投資人誤解ETF績效優於追蹤指數，且有數檔基金長期揭露存有前揭比較基礎不一致的狀況，除予以糾正外，另罰60萬元。

證期局表示，凱基投信網站上所揭露商品資訊，有以ETF的含息報酬率與標的指數不含息報酬率進行比較，有比較基礎不一致，易致投資人誤解ETF績效優於追蹤指數。

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並且，凱基投信有數檔基金長期揭露存有前揭比較基礎不一致的情事，核已違反證券投資信託相關管理法令。

至於所違法令，包括證券投資信託及顧問法第102條、金融消費者保護法第30條之1、證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第3條第1款及第20條第2款第4目、金融服務業從事廣告業務招攬及營業促銷活動辦法第5條第1款、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第1項第2款第4目。

因此，證期局依證券投資信託及顧問法第102條規定處以糾正，並依金融消費者保護法第30條之1第1項第1款規定處罰鍰60萬元。