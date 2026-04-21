台股創新高！飆漲771點至37730　台積電漲50元至2075

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（21日）以37051.25點開出，指數上漲92.45點，漲幅0.25％。指數隨後漲勢擴大，上漲771.98點至37730.78點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2050元，漲幅1.23％，隨後漲勢擴大，上漲50元至2075元；鴻海（2317）上漲2.5元至210元；聯發科（2454）上漲30元至1930元；廣達（2382）上漲4元來到333元；長榮（2603）上漲2元至199元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌4.87點或0.01％，收在49442.56點；標準普爾500指數下跌16.92點或0.24％，收7109.14點；那斯達克指數下跌64.09點或0.26％，收在24404.39點；費城半導體指數上漲43.33點或0.45％，收9599.21點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49442.56 ▼4.87 ▼0.01% S&P500 7109.14 ▼16.92 ▼0.24% NASDAQ 24404.39 ▼64.09 ▼0.26% 費城半導體指數 9599.21 ▲43.33 ▲0.45%

資料來源：證交所