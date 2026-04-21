ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

東北7.5強震！NAND原廠Kioxia重鎮受衝擊　供應鏈拉警報

▲▼台北電玩展,TpGS,TpGS 2023,KIOXIA。（圖／記者樓菀玲攝）

▲KIOXIA。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

日本東北外海4月20日下午4時53分發生規模7.5強震，青森縣最大震度達5級，北海道及太平洋沿岸同步發布海嘯警報，預估最高恐出現3公尺巨浪。由於東北地區為日本重要半導體聚落，此次地震不僅是重大天然災害，也迅速引發市場對記憶體供應鏈與區域電子製造影響的關注。

市場分析指出，震央距離內陸約174公里，各地震度落在2至5級之間。其中最受矚目的是Kioxia位於岩手縣北上市的NAND Flash工廠。由於當地觀測到震度4，依半導體廠既有風險控管機制，外界預期廠區將先行停機檢查，並評估晶圓報廢、設備校正與產線復原情況，復工進度將成為影響後續供給的關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該廠之所以牽動市場，在於其產能占比不低。根據券商資料，截至2026年4月，全球NAND月產能約133.7萬片晶圓，其中Kioxia岩手Fab 1約占5.5萬片，約4%比重。一旦停工時間延長或良率受影響，將對現貨與合約市場預期帶來波動。

進一步觀察，日本東北本身即為半導體重鎮。岩手地區除Kioxia外，還聚集Amkor、Rohm旗下據點，以及設備與材料廠商如Screen Holdings、Kurita Water Industries與Tokyo Electron等，涵蓋前段製程、封裝測試與清洗設備，形成完整產業鏈。

從更大區域來看，東北六縣皆為電子與半導體產業重要基地。Sony Semiconductor Manufacturing、Renesas Electronics、ASE等業者在宮城、山形、福島等地皆設有生產據點，使本次地震的潛在影響擴及更廣泛供應鏈。

今日台股記憶體族群也同步走強，與NAND原廠高度連動的控制IC與模組廠全面上漲，盤面顯示，指標股群聯（8299）大漲4.5%至1710元，南亞科（2408）上漲6.7%，威剛（3260）漲幅達6.4%，此外，包括創見（2451）、十銓（4967）、廣穎（4973）、力成（6239）與旺宏（2337）等亦全面走紅。

此外，市場也關注Kioxia後續擴產進度。原訂2026年第二季啟動部分量產的岩手Fab 2，在強震後恐面臨設備導入與產線驗證延後風險，若進度放緩，將壓縮原先預期的新增NAND供給，進一步加劇供應偏緊預期。

設備端方面，Tokyo Electron表示，其位於岩手縣奧州市的東北生產與物流中心受地震影響，短期內將影響設備出貨時程。

至於上游材料端，信越化學與SUMCO已針對宮城、福島廠區進行預防性停機檢查，並預計自4月21日起陸續恢復生產。由於目前全球矽晶圓供應相對寬鬆，市場普遍評估本次停工對整體產業影響有限。

關鍵字： Kioxia

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【真的變烏龍派出所！】385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

推薦閱讀

14檔主動式台股ETF今年來漲幅39％　00992A居冠

14檔主動式台股ETF今年來漲幅39％　00992A居冠

4月以來台股多頭氣盛，指數向3萬7千點扣關，統計到昨（20）日為止， 14檔主動式台股ETF平均漲幅為39.21%，打敗大盤的27.6%，再以單檔表現來看，主動群益科技創新(00992A) 今年來上漲60.98%漲幅居冠表現最出色，也是唯一一檔漲幅逾6成的主動式台股ETF。

2026-04-21 11:04
00981A、00992A驚驚漲雙創天價　專家憂「溢價過高、買貴風險增」

00981A、00992A驚驚漲雙創天價　專家憂「溢價過高、買貴風險增」

中東地緣政治緊張和緩，今（21）日台股再創37730點新高，主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）兩檔主動式ETF股價分別上攻26.76元、17.33元新高，若以昨（20）日股價、淨值來看，溢價率來到1.29%、1.7%。

2026-04-21 10:19
東北7.5強震！NAND原廠Kioxia重鎮受衝擊　供應鏈拉警報

東北7.5強震！NAND原廠Kioxia重鎮受衝擊　供應鏈拉警報

日本東北外海4月20日下午4時53分發生規模7.5強震，青森縣最大震度達5級，北海道及太平洋沿岸同步發布海嘯警報，預估最高恐出現3公尺巨浪。由於東北地區為日本重要半導體聚落，此次地震不僅是重大天然災害，也迅速引發市場對記憶體供應鏈與區域電子製造影響的關注。

2026-04-21 09:35
股王、股后同飆天價　4檔千金股盤中脫隊

股王、股后同飆天價　4檔千金股盤中脫隊

高價股衝鋒兩樣情，股價已破萬元的股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）今（21）日連袂飆出新天價，不過包括AI伺服器機殼與機櫃業勤誠（8210）、半導體建廠概念股漢唐（2404）、半導體特化業新應材（4749）與矽光子飆股上詮（3363）等3檔衝高後遭遇獲利了結賣壓，盤中失守千元大關，暫時脫離千金股俱樂部。

2026-04-21 10:02
美伊再度緊張！　國際油價勁揚、飆漲逾6%

美伊再度緊張！　國際油價勁揚、飆漲逾6%

美國總統川普稱美國海軍攔截並扣押了一艘懸掛伊朗國旗的貨船後，全球油價飆升。

2026-04-21 10:01
台達電受惠AI電源需求　日系外資喊價2440元

台達電受惠AI電源需求　日系外資喊價2440元

日系外資最新報告指出，台達電在近期日本市場推廣行程中關注度居高不下，為最受投資人青睞的台廠之一。基於散熱與電源產業長期成長趨勢明確，該外資重申對台達電「買進」評等，並將目標價由1660元大幅上調至2440元。

2026-04-21 12:05
定期定額0050！他見價格翻倍「1原因」想停扣　網搖頭：為何有迷思

定期定額0050！他見價格翻倍「1原因」想停扣　網搖頭：為何有迷思

近日有男網友發文表示，ETF「0050」近期股價一路狂飆，讓他感嘆領薪水的速度根本跟不上股價。由於同樣金額能買到的股數越來越少，讓他猶豫是否該先暫停扣款，等低點再買，或是改買其他ETF呢？貼文曝光後，引起熱烈討論。

2026-04-21 11:40
外貿新高獲利停滯、變現能力成關鍵　數位貿易博覽會4/29登場

外貿新高獲利停滯、變現能力成關鍵　數位貿易博覽會4/29登場

台灣外貿表現再寫新紀錄！根據財政部最新統計，今年3月台灣貿易額創下歷年單月新高，展現全球供應鏈重組下的強勁實力。然而，在榮景背後，許多企業面臨「有訂單，但獲利卡關」的數位焦慮。隨著全球競爭從單純的價格戰轉向「營運效率」與「數據反應速度」，如何將市場機會轉化為實際獲利，將是台灣企業面臨的主要課題之一。活動資訊與報名請參考：

2026-04-21 11:27
12萬到125萬　一場車禍揭10倍理賠落差

12萬到125萬　一場車禍揭10倍理賠落差

一場車禍，表面是責任與傷勢的釐清，實際卻往往演變成漫長的心理與經濟消耗戰。在現行車險理賠機制中，賠償金額未必取決於損害本身，而是看誰更熟悉制度、誰更有耐力周旋。

2026-04-21 10:54
台股創新高！飆漲771點至37730　台積電漲50元至2075

台股創新高！飆漲771點至37730　台積電漲50元至2075

美股4大指數跌多漲少，台股今（21日）以37051.25點開出，指數上漲92.45點，漲幅0.25％。指數隨後漲勢擴大，上漲736.78點至37695.58點。

2026-04-21 09:06

讀者迴響

熱門新聞

台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億　公司：全部承擔

11檔列「抓去關」新名單　CCL、矽光子飆股限20分鐘撮合

台股創新高！飆漲771點至37730　台積電漲50元至2075

他點名1檔ETF被聯電帶動：晶圓雙雄同時持有

股王、股后同飆天價　4檔千金股盤中脫隊

美股大漲！道瓊漲545點、台積電ADR勁揚2.42％

記憶體兩樣情！旺宏跌停　宇瞻亮燈漲停

00981A、00992A驚驚漲雙創天價　專家憂「溢價過高、買貴風險增」

退休族必看！大戶存股多年「從來不報稅」　他一算虧慘了

東北7.5強震！NAND原廠Kioxia重鎮受衝擊　供應鏈拉警報

台鋼為何被點名能買TVBS　從傳產到金融都投資

美伊再度緊張！　國際油價勁揚、飆漲逾6%

威力彩頭獎連14槓　頭獎下期衝上3億

台股進場買點乍現？掌握AI關鍵　投資像「蛋糕」般容易

暴力升息18%　財經主播詹璇依呼：00929升級後悄悄變強

股后、權后同步刷新天價　4檔千金股亮燈漲停

日月光推動「環願山林」植樹造林行動　投入國有林地復育

國際創意禮品文具展國際買主成長74%　IP授權與原創設計驅動商機

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座
屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366