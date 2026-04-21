東北7.5強震！NAND原廠Kioxia重鎮受衝擊　供應鏈拉警報

▲KIOXIA。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

日本東北外海4月20日下午4時53分發生規模7.5強震，青森縣最大震度達5級，北海道及太平洋沿岸同步發布海嘯警報，預估最高恐出現3公尺巨浪。由於東北地區為日本重要半導體聚落，此次地震不僅是重大天然災害，也迅速引發市場對記憶體供應鏈與區域電子製造影響的關注。

市場分析指出，震央距離內陸約174公里，各地震度落在2至5級之間。其中最受矚目的是Kioxia位於岩手縣北上市的NAND Flash工廠。由於當地觀測到震度4，依半導體廠既有風險控管機制，外界預期廠區將先行停機檢查，並評估晶圓報廢、設備校正與產線復原情況，復工進度將成為影響後續供給的關鍵。

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該廠之所以牽動市場，在於其產能占比不低。根據券商資料，截至2026年4月，全球NAND月產能約133.7萬片晶圓，其中Kioxia岩手Fab 1約占5.5萬片，約4%比重。一旦停工時間延長或良率受影響，將對現貨與合約市場預期帶來波動。

進一步觀察，日本東北本身即為半導體重鎮。岩手地區除Kioxia外，還聚集Amkor、Rohm旗下據點，以及設備與材料廠商如Screen Holdings、Kurita Water Industries與Tokyo Electron等，涵蓋前段製程、封裝測試與清洗設備，形成完整產業鏈。

從更大區域來看，東北六縣皆為電子與半導體產業重要基地。Sony Semiconductor Manufacturing、Renesas Electronics、ASE等業者在宮城、山形、福島等地皆設有生產據點，使本次地震的潛在影響擴及更廣泛供應鏈。

今日台股記憶體族群也同步走強，與NAND原廠高度連動的控制IC與模組廠全面上漲，盤面顯示，指標股群聯（8299）大漲4.5%至1710元，南亞科（2408）上漲6.7%，威剛（3260）漲幅達6.4%，此外，包括創見（2451）、十銓（4967）、廣穎（4973）、力成（6239）與旺宏（2337）等亦全面走紅。

此外，市場也關注Kioxia後續擴產進度。原訂2026年第二季啟動部分量產的岩手Fab 2，在強震後恐面臨設備導入與產線驗證延後風險，若進度放緩，將壓縮原先預期的新增NAND供給，進一步加劇供應偏緊預期。

設備端方面，Tokyo Electron表示，其位於岩手縣奧州市的東北生產與物流中心受地震影響，短期內將影響設備出貨時程。

至於上游材料端，信越化學與SUMCO已針對宮城、福島廠區進行預防性停機檢查，並預計自4月21日起陸續恢復生產。由於目前全球矽晶圓供應相對寬鬆，市場普遍評估本次停工對整體產業影響有限。