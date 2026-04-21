美伊再度緊張！　國際油價勁揚、飆漲逾6%

▲ 荷莫茲海峽,美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普稱美國海軍攔截並扣押了一艘懸掛伊朗國旗的貨船後，全球油價飆升。

美國西德州中級原油（West Texas Intermediate crude，WTI）5月交割期貨上漲近7%，收於每桶89.61美元。國際基準布蘭特原油（ICE Brent Crude）6月交割期貨上漲約6%，至每桶95.79美元。

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自從2月28日美國和以色列襲擊伊朗，德黑蘭威脅要攻擊荷莫茲海峽的船隻以來，能源市場經歷了劇烈波動。

伊朗上周六表示將再次關閉海峽，任何靠近海峽的船隻都將成為攻擊目標。

美國總統川普表示，他的代表將於周一抵達巴基斯坦進行談判。一位白宮官員稱，美國代表團將由副總統萬斯率領。

金融服務公司 MST Marquee 的分析師 Saul Kavonic 告訴《 BBC》，「石油市場繼續受美國和伊朗在社群媒體上反覆發布的言論影響而波動，而不是受現實情況的影響，而現實情況仍然不利於石油流動迅速恢復」

7 Investment Management 的聯合首席投資官 Shanti Kelemen 表示，鑑於形勢的「反覆變化」，市場出現了一些疲勞。

她告訴《BBC》，「我認為市場不再相信言辭，而是更加關注行動。」



