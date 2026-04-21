00981A、00992A驚驚漲雙創天價　專家憂「溢價過高、買貴風險增」

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東地緣政治緊張和緩，今（21）日台股再創37730點新高，主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）兩檔主動式ETF股價分別上攻26.76元、17.33元新高，到10點左右，00981A、00992A兩檔主動ETF成交量均突破20萬張，分別來到27多萬張、24萬多張，居上市成交量前二大個股。

若以昨（20）日股價、淨值來看，溢價率來到1.29%、1.7%，專家憂溢價過高，小心買貴風險大增。

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00981於去（2025）年5月15日掛牌，將近一年時間資產規模來到1600億元，位居主動式ETF之首，以昨日溢價率已經來1.29%，由於其主要持股包括台積電（2330）、台光電（2383）、健策（3653）、台達電（2308）、金像電（2368）等強勢股，今日盤中股價創下26.76元新高，漲幅達3%。

009992於去年12月30日掛牌，資產規模約375億元，主要持股為台積電、穩懋（3105）、高力（8996）、台光電、穎崴（6515），今日股價最高來17.33元，股價震盪走低來到盤下。

一般而言，ETF合理的折溢價區間落在正負0.5%之間，專家表示，一旦溢價（市價高於淨值）超過1%時，代表市場情緒過熱，買貴風險增加。