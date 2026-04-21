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12萬到125萬　一場車禍揭10倍理賠落差

在鹿港經營麵攤的鍾金虎，2年前因車禍致顱內出血，如今說話卡頓、手部無力。

▲在鹿港經營麵攤的鍾金虎，2年前因車禍致顱內出血，如今說話卡頓、手部無力。

圖文／鏡週刊

一場車禍，表面是責任與傷勢的釐清，實際卻往往演變成漫長的心理與經濟消耗戰。在現行車險理賠機制中，賠償金額未必取決於損害本身，而是看誰更熟悉制度、誰更有耐力周旋。

多位專家、學者均指出，同一事故在不同操作下，理賠金額可出現數十萬元、甚至百萬元的落差。當程序不透明、標準不一致，受害者不只要對抗傷痛，還得在資訊不對等中自力救濟；制度原本的保障功能，也在無形中被消磨。

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一場車禍造成身體傷害，賠償金多寡往往取決於當事者是否懂制度、有耐力與產險公司周旋。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

▲一場車禍造成身體傷害，賠償金多寡往往取決於當事者是否懂制度、有耐力與產險公司周旋。（圖／AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

「我都已經腦出血開刀了，結果只賠12萬元，還說不一定跟車禍有關…」52歲的鍾金虎坐在彰化自家麵攤旁，指著頭上的手術傷痕，語氣難掩憤怒。2年前的一場車禍，讓他從手腳俐落的小吃店老闆，變成說話卡頓、手部無力的失能者。

然而，在理賠制度的初步認定中，他的傷勢一度只能求償12萬元。直到近2年，經過補強醫療證據、重新釐清因果關係並完成失能鑑定，雙方最終以約125萬元達成和解。同一傷勢，理賠金額差距卻超過10倍。這當中有差距的，並不是傷勢本身，而是對制度的理解、證據的完整性，以及是否具備足夠的專業協助。

慢性顱內出血　成因惹爭議

時間回到2年前的2月初。當天早上，鍾金虎騎車準備到市場採買，行經巷口時遭汽車撞飛，重摔在地。警方與救護車趕抵現場，依現場紀錄，他當時仍可自行起身並走上救護車，但這段過程，他事後完全沒有印象。

送醫後，X光檢查未見明顯異狀，身體僅有挫傷，他自覺尚可承受，當天即出院返家。只是真正的問題，卻在離開醫院後才逐漸浮現。

隔天起，他開始出現手部無力、拿不住筷子、語言不順與頭暈等症狀。再次就醫後，檢查發現為顱內慢性出血，需立即住院觀察。當時正值農曆年前夕，醫療處置偏保守，但症狀並未改善。後續在家人協助下轉院手術，病況才逐漸穩定，卻仍留下難以完全恢復的後遺症。

然而，這段醫療歷程，在理賠過程中卻被給予截然不同的解讀。

由於肇事者投保車體險並涵蓋第三人責任險，後續由產險公司出面談判；理賠人員認為，事故當天鍾金虎仍可行動、甚至出院，顯示傷勢不重，而腦出血是在隔日才被診斷，中間又橫跨過年期間，因此不排除與車禍沒有直接因果關係。

若車輛有投保第三人責任險，依照法規，產險公司會介入幫保戶進行調解。

▲若車輛有投保第三人責任險，依照法規，產險公司會介入幫保戶進行調解。

當鍾金虎提出醫療費、收入損失與術後休養等支出時，幾乎逐項遭到否決。診斷證明被認為不夠明確，而鍾金虎自營攤販，難以提出穩定收入證明，另外，營養補充品也被認定為非必要醫療支出；再加上需負擔3成肇事責任，最終僅理賠12萬元。

這些審查理由，單獨來看各自成立，但實務上同時作用時，卻可能形成對受害人不利的疊加效果。尤其在傷勢並非立即顯現的情況下，理賠判斷往往高度依賴事故當下的紀錄，而非後續醫療發展。

由於理賠爭議未能解決，歷經2次調解仍未達成共識。過程中，調解時程一再延長，使整體處理時間拉長。對當事人而言，時間的流逝不僅增加壓力，也可能影響刑事告訴期限，進一步改變談判籌碼。

產險公司介入　調解變攻防

意識到情勢不利，鍾金虎在期限內提出刑事告訴，並尋求理賠顧問協助。案件重新整理後，逐步補強醫療證據，釐清傷勢與事故之間的關聯性。關鍵轉折出現在失能鑑定，理賠顧問觀察到他語言表達明顯異常，建議申請鑑定，最終被認定為第七級失能，確認腦部出血已影響語言中樞神經。

歷經近2年的文件往返與攻防，雙方最終以約125萬元達成和解，其中70多萬元來自強制險失能給付，其餘涵蓋醫療、復健與精神慰撫金；原先僅以最低投保薪資計算的收入損失，也調整為以月薪3.6萬元認定。

鍾金虎（左）2次與產險公司調解不成，求助於理賠顧問林宗緯（右），最終以125萬元達成和解。

▲鍾金虎（左）2次與產險公司調解不成，求助於理賠顧問林宗緯（右），最終以125萬元達成和解。

傷勢沒有改變，改變的是證據、認定方式，以及制度的使用方式。

現行車險制度分為強制險與第三人責任險，曾擔任多家產險公司法律顧問的璞實法律事務所律師張惇嘉指出，「強制險」由法律強制投保，是為了保障受害者的社會福利制度，不需要證明誰對誰錯，就可以直接向對方的保險公司要求給付醫療或失能補償。

至於第三人責任險，則由車主自願投保，主要在彌補強制險不足的部分。張惇嘉進一步指出，根據《保險法》第94條，雖然車禍受害人法律上的求償對象是「肇事保戶」，但只要保戶有投保第三人責任險，保險公司就會依約「介入」調解。

也因此從調解到談判，被害人多半直接面對產險公司，使得求償過程不再只是單純的責任釐清，更須面對專業資訊及證據上的各種攻防；由於一般民眾缺少相關知識或經驗，在爭取理賠金的過程中，就會非常艱辛。

只是我們不禁要問，當理賠結果取決於受害人是否「懂得怎麼爭取」，而非單純依據實際受傷程度，制度的天平是否已經出現傾斜？民眾又該如何自保？

事實上，鍾金虎的案件並非特例，而是反映出車禍理賠中常見的結構性問題。綜合實務經驗與專家觀察，其中至少存在3項關鍵落差：

關鍵落差一：因果認定重事故當下

在理賠實務中，傷勢認定往往高度依賴事故當下的紀錄。倘若當時受害者未出現明顯異常，即使後續出現症狀，也可能被質疑與事故之間的關聯性不足。尤其對於腦出血等延遲性傷害而言，此種認定方式，更容易使受害人處於不利位置。

關鍵落差二：理賠資訊高度不對稱

現任桃園市八德區調解委員、執業近30年的律師柯清貴指出，目前並沒有一套明確指引，告知受害人可以主張哪些理賠項目、何時應進行失能鑑定、醫療證明應如何開立與補強。在缺乏標準化流程與資訊揭露的情況下，當事人往往需要自行摸索。

執業近30年的律師柯清貴坦言，若有完整理賠項目清單，將讓當事者在求償過程中更為順利。

▲執業近30年的律師柯清貴坦言，若有完整理賠項目清單，將讓當事者在求償過程中更為順利。

他就曾遇過一名坐著輪椅前來調解的受害者，僅提出20多萬元的求償金額，保險公司仍試圖進一步壓低。「以那樣的傷勢，合理金額應該要多一個0，但在現場，我的身分卻無法直接這樣告訴他。」柯清貴無奈地說。

即使受害者出具診斷證明書，仍有可能因醫生開立不明確、或者病況沒有量化，而無法得到更多金額求償。張惇嘉舉例，若因車禍導致無法工作、須在家休養，必須請醫生寫清楚須在家休養的天數，例如一個月，因為這牽涉到收入中斷的理賠；如果有專人看護的必要，也同樣需要記載清楚。

關鍵落差三：審查與給付角色重疊

現行制度下，強制險與第三人責任險多半由同一家保險公司承作，且使用相同的醫療與證明文件，在此架構下，一旦證據在某一環節遭質疑，往往會同時影響二種理賠結果。此外，由同一機構負責審查與給付，也可能產生角色重疊的疑慮，使審查標準趨於保守。

車險的制度是希望透過保險分散風險、提供保障，但進入實務流程後卻不見得能順利理賠。

▲車險的制度是希望透過保險分散風險、提供保障，但進入實務流程後卻不見得能順利理賠。

曾任產險理賠員、現為理賠顧問的林宗緯坦言，過去任職於產險公司，首要任務就是「守住理賠金額」，所有文件都必須從嚴審核，包括診斷證明、收入證明與因果關係。

張惇嘉在調解現場的觀察亦相似。他指出，產險公司對受害人提出的每一項請求，幾乎都會從證據合理性、充分性與因果關係進行嚴格檢視，而初期調解金額通常偏低。

林宗緯說，除了審慎考量外，也與理賠人員的授權層級有關。第一線人員的決定權限有限，超過一定金額需再向上呈報，這也使得許多案件在初期談判時，賠償數字往往落在十多萬元的區間，相對保守。且理賠人員更在意的是避免錯賠，「可以少賠，但不能賠錯」，反映出整體理賠制度仍以風險控管為核心思維。

車禍理賠缺乏標準作業流程與充分資訊揭露，導致車禍雙方都在制度中摸索。示意畫面。

▲車禍理賠缺乏標準作業流程與充分資訊揭露，導致車禍雙方都在制度中摸索。示意畫面。

而在各項求償項目中，「勞動力減損」往往是金額最大的一項，卻也是最容易被忽略的部分。此類損失需透過醫療專業鑑定，評估傷勢對未來工作能力的影響，再依剩餘職涯年限計算總損失。

舉例來說，若以勞保最低月投保薪資2萬9,500元計算，勞動力每減損1％，換算金額是295元，一年則損失3,540元，若乘上20年，則損失7萬元以上；薪資越高、損失越多。

然而，若當事人未主動提出，實務上往往不會被納入理賠範圍。

無標準化流程　實務障礙多

銘傳大學資訊應用與金融保險學系兼任副教授盧榮和指出，保險理賠過程中確實存在明顯的知識落差。不同當事人之間，最終結果可能因資訊掌握程度不同而產生顯著差異。

他曾協助檢視一起校園火災理賠案件，原先理賠金額約60多萬元，在重新檢視條款並補件後，最終增加30多萬元，總額突破百萬元。這類差距，並非來自損失本身的改變，而是來自對制度的理解程度。

其實車險制度的設計初衷，是透過保險機制分散風險、提供基本保障。然而，在缺乏標準化流程與充分資訊揭露的情況下，實務運作往往呈現高度不確定性。

對車禍受害人來說，身心受創之際仍要面對醫療、保險、法律交織的複雜程序，是項沉重負擔。示意畫面，圖非當事人。

▲對車禍受害人來說，身心受創之際仍要面對醫療、保險、法律交織的複雜程序，是項沉重負擔。示意畫面，圖非當事人。

對多數車禍受害人而言，在身心受創之際，仍需同時面對醫療、法律與保險交織的複雜程序，本身已是一項沉重負擔。更關鍵的是，當理賠結果取決於資訊掌握、證據準備與談判能力，而非單純依據傷勢程度時，對於制度的保障功能，我們不禁要問，是否已在實務中出現落差？

當「應得的賠償」不再是一個清楚可見的標準，而是一場需要專業與經驗的攻防，那麼，受害者面對的就不只是事故本身，而是一整套難以看清全貌的制度。在此之下，如何提升理賠流程的透明度、建立更明確的認定標準，並降低資訊落差，已不僅是個案爭議，而是制度設計必須面對的問題。


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