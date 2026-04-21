從護理師到億級店東　永慶不動產鄔綺琳2025年拼出2億業績

▲鄔綺琳在永慶不動產已拓展到7家店、近180人的規模，讓更多人才有發揮的舞台。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團全台加盟夥伴提供專業、誠信、安全的不動產交易服務，贏得廣大消費者的信賴與指名，2025年全台共有11間加盟店業績突破1億元。在房市競爭最激烈的戰區之一－高雄，由鄔綺琳所帶領的永慶不動產高雄博愛同盟加盟店，2025年以高達2億元業績，拿下全台永慶不動產年度業績冠軍，其中有近半數案件是藉由聯賣成交。

過去是高雄長庚醫院肝臟與腎臟移植小組的麻醉護理師，鄔綺琳累積十多年臨床資歷，40歲時轉戰房仲業，專注在商用不動產仲介領域，曾連續2年拿下永慶不動產全國個人業績冠軍，她從護理師搖身一變成為房仲女王，再晉升成億級店東。

▲永慶不動產高雄博愛同盟加盟店2025年創造2億元業績，以超群實力稱冠。

不畏市場逆勢積極展店 為人才準備舞台

鄔綺琳2021年創業，不到5年時間已經拓展至7家店、近180人的團隊。她表示，2025年並不算房市景氣最好的年份，持續擴張版圖，就是想要吸納更多戰力。「景氣不好，反而是好人才想轉換跑道的時候。」她分析，很多在績效不佳團隊裡的優秀業務，會在這種時候重新評估去留，「如果我先把空間準備好，等於是替他們留一盞燈。」因此去年新開的三間店，其中一間是原本就在她的藍圖裡，由團隊中的超業請纓擔綱展店大任；另外兩間則是同業店東長主動來談合作，在評估過店面位置、原有團隊素質後，選擇合作開店。

如此快速擴張的底氣，背後靠的是永慶加盟體系的完整支援。多年商仲經驗讓她很清楚，大數據與系統工具已經是當代房仲的重要武器，不能只靠個人直覺。「總部每年投入的科技成本，不是單一店可以負擔的。」因此現在訂團隊目標時，會先看系統內的整體大數據，再讓各店訂下「比大盤好一點」的目標，有一個成熟的大平台當樣本，只要努力做到超前，就知道自己沒有走偏。

▲鄔綺琳團隊去年有近半數案件是藉由聯賣成交，也是他們能創造佳績的重要關鍵。

聯賣制度更是她眼中的重要成功關鍵，永慶不動產高雄博愛同盟加盟店主攻高總價的土地與商用店面，過去她認為住宅產品透過聯賣合作絕對有優勢，而商仲大案多數則是靠自己深耕客戶才能成交，最近卻因一筆跨店聯賣改觀：總價2億元的工業地，透過友店合作行銷成功售出。鄔綺琳說，「在永慶加盟四大品牌內、數千名業務共同經營下，只要願意打開系統，不管大案、小案都能聯賣，買方池會大到你想像不到。」在資訊透明、案件共享的體系內，能夠更快站穩腳步，這也是鄔綺琳選擇永慶創業的主因之一。

要帶領強大團隊往前衝刺，鄔綺琳努力做到「制度化」與「共治」。7家店每月固定開會，由各店輪流主責執行，並讓店長與主管共同參與決策。「我一直在想，哪一天如果我不在現場，這個團隊還能不能運轉？」所以開始投入在人才培訓、管理標準化上，「精神領袖短期內要換人不容易，但體制可以先準備好。」

▲從護理師一路蛻變成億級店東，鄔綺琳期望能帶領團隊拿下更多冠軍，共享榮耀。

實踐共好文化 盼未來複製成功模式到其他縣市

鄔綺琳實踐永慶集團「共好」的文化，舉辦講座讓旗下優秀的經紀人員分享商仲成交案例與實務觀察，除了替團隊打造出專業形象，也讓年輕業務和同業都看得懂商仲的世界，她認為這樣對品牌、對人才招募都是加分。此外，她也經常接受永慶加盟總部邀請，不藏私的分享成功心法，「我一直相信，共好才會走得遠。」

2026年的目標，鄔綺琳期許7店總業績要拚上5億元，並持續擴張版圖，未來幾年朝10店邁進，也不排斥有一天把這套經營模式複製到其他縣市，展開跨區合作。「以前我自己拿冠軍，只有我自己開心，帶團隊拿下冠軍，是所有人一起開心，收穫更多！」她表示，只要能讓更多人發揮長才，就會繼續擴展下去。