14檔主動式台股ETF今年來漲幅39％　00992A居冠

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

4月以來台股多頭氣盛，指數向3萬7千點扣關，統計到昨（20）日為止， 14檔主動式台股ETF平均漲幅為39.21%，打敗大盤的27.6%，再以單檔表現來看，主動群益科技創新(00992A) 今年來上漲60.98%漲幅居冠表現最出色，也是唯一一檔漲幅逾6成的主動式台股ETF。

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市場法人表示，主動式台股ETF能因應市場而主動靈活選股策略的優勢，是現階段介入台股的靈活投資選，建議投資人在投資組合中納入台股主動式ETF能協助減少自行選股和持股調整的研究壓力與時間，並掌握超額報酬機會。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政強調，台股目前技術面偏多，市場資金充沛，進場意願強；而中東戰事出現談判訊號，地緣政治降溫，油價與通膨壓力可望緩和，全球資金回流風險資產加上人工智慧需求持續暢旺，特別是AI伺服器及零組件族群表現強勢，目前首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，看好以AI伺服器、先進製程及散熱、網通PCB、電源供應器、光通訊等規格升級族群；非AI產業則可留意軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，主動選股策略更彰顯台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性，在大盤盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。