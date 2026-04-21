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將危機視為好時機　永慶不動產唐嘉萍連續3年店業績破億

將危機視為好時機 永慶不動產唐嘉萍連續3年店業績破億（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產唐嘉萍團隊業績連續3年破億，是東台灣房仲市場少見的「億級房仲」。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

花蓮這幾年歷經疫情、地震、水災、政策影響等多重衝擊，整體房市皆呈現交易量疲弱的態勢。而永慶不動產花蓮吉安和平加盟店2025年業績仍直逼1.1億元，連續3年都破億，超越許多大都會區的房仲門市！店東唐嘉萍擅長在逆境中搶攻機會，將危機視為彎道超車的好時機，她堅信，只要團隊根扎得夠深、服務做得夠細，客戶的委託便不會中斷。

打造出「花蓮最強」房仲加盟店的唐嘉萍，笑稱自己過去「一年換了365個工作」，她做過加油站、飲料店、鞋店、保險，甚至還賣過鑽石，直到進入房仲業，才真正找到想長久投入的事業。加入房仲業最初是因為先生在同業，後來她看到永慶房產集團的聯賣制度與科技系統，就決定轉往永慶不動產發展，原本想接觸的其他品牌都沒再談。

被問到為何能連年創造破億成績？唐嘉萍的答案很直接－把基本功做到極致，沒有捷徑。從開發、帶看、議價到客戶經營，每個環節都不能鬆，她反覆強調，「業績不是一時衝出來的，是一天一天累積出來的。」

將危機視為好時機 永慶不動產唐嘉萍連續3年店業績破億（圖／永慶房產集團提供）

▲擅長在逆境中搶攻機會的唐嘉萍，2025年繳出逾億元的亮眼成績。

科技系統助攻　跨縣市交易成常態
唐嘉萍接店至今將滿10年，除了深耕花蓮在地，她也靠《永慶房仲網》與《i智慧Pro》系統，穩定接觸外縣市買方。她透露，店內每月平均有40~50組精準來電客，很多外地客看了網站資訊後，會直接約看花蓮物件，甚至進一步把北中南各地的房屋買賣委託給她處理。過去她就曾先協助客戶成交北部案件，接著服務客戶的父母來花蓮買退休宅，之後又把台北舊屋專任委託給她，兩個月內連續完成3筆交易。對方直言，正因為感受到她團隊的誠實與細膩，所以放心把房產跨縣市交辦給她。

當初因為看見永慶集團的聯賣制度，唐嘉萍才真正理解「房仲不是競爭，是合作關係」，當她加入後，也真的體驗到永慶聯賣合作的友善與效率。她持續把「先誠實再成交」落實在團隊文化中，並以一句話作為管理核心：「狼性做事，人性做人」，拚業績具企圖心與行動力，但做人做事仍要守住分寸與良心。

將危機視為好時機 永慶不動產唐嘉萍連續3年店業績破億（圖／永慶房產集團提供）

▲唐嘉萍打造團隊共戰的文化，以友善合作建立共好氛圍。

不迷信英雄主義　打造團隊共戰文化
比起明星業務，唐嘉萍更在意整體團隊的作戰能力。她直言，過去曾在別的公司看過「誰有業績誰就大聲」的文化，創業後她告訴自己，絕不能複製這種模式，她的門市不迷信個人英雄，而是強調團隊成交、共同作戰。

對於門市的經營管理，唐嘉萍高度重視紀律，雖然是加盟店，她卻把團隊帶得像直營店一樣緊密。人員上班雖不用打卡，但幾乎沒有人遲到；早會、公益、品牌活動，全員高度參與。她說，真正讓團隊強大的，不只是制度，而是氛圍，「公司的氛圍，會造就它的執行力。」

今年，唐嘉萍已準備在花蓮開出第2家店，她強調，展店不是為了搶市，而是為了給夥伴更多舞台。從一個人摸索，到如今在業界占有一席之地，她始終相信一句話：「沒有做不到，只有要不要。」這股信念，也正是她能一次次逆勢突圍的關鍵。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋

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