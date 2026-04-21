外貿新高獲利停滯、變現能力成關鍵　數位貿易博覽會4/29登場

▲2026數位貿易博覽會4/29登場，揭秘AI如何將訂單轉化營收。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣外貿表現再寫新紀錄！根據財政部最新統計，今年3月台灣貿易額創下歷年單月新高，展現全球供應鏈重組下的強勁實力。然而，在榮景背後，許多企業面臨「有訂單，但獲利卡關」的數位焦慮。隨著全球競爭從單純的價格戰轉向「營運效率」與「數據反應速度」，如何將市場機會轉化為實際獲利，將是台灣企業面臨的主要課題之一。活動資訊與報名請參考：

由台北市進出口商業同業公會(IEAT)主辦的「2026台灣數位貿易博覽會」將於4月29、30日在IEAT會議中心隆重登場。本屆展會以「智慧貿易 由你實現」為核心，集結50家全球指標企業，提供超過200項數位解決方案，助企業掌握市場變動、制定營運升級方向，突破獲利瓶頸。另亞馬遜全球開店同期舉辦「2026 亞馬遜全球開店博覽會」。

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別讓成本吃掉利潤！三大亮點助企業「轉危為機」

本屆博覽會針對企業轉型最常遇到的「決策盲點」與「工具門檻」，規劃三大亮點，協助業者從理解趨勢到具體落地：

亮點一：AI實戰應用，讓自動化成為你的獲利加速器，不只談趨勢，現場更將解析如何將AI導入市場開發、數據行銷、客服流程以及直接體驗各項AI工具應用。透過AI精準預測與自動化管理，協助企業大幅降低營運成本，提升決策品質。

亮點二：跨境通路全佈局，對接全球指標服務商，現場集結Amazon、Alibaba.com、Shopify、eBay、Newegg等國際電商與跨境服務業者，助企業建立適合自身發展階段的海外通路布局方向，加速市場拓展節奏。

亮點三：一站式數位資源整合，加速企業轉型，展會邀集超過40家數位解決方案服務商，涵蓋金物流、數據行銷及數位貿易系統等應用領域，協助企業現場直接對接轉型資源與台灣優勢品類諮詢專區，縮短轉型評估時間，加速實際行動。

此外，企業亦可於現場了解並選擇適合自身發展階段的數位工具與服務方案，並有機會申請台北市政府提供最高新台幣10萬元補助資源，協助降低數位轉型導入成本。

指標企業與品牌實戰經驗全公開 縮短企業轉型試錯期

除了展位互動，本屆博覽會亦邀集超過40位品牌企業代表與產業實務專家參與分享，包括全球行動電源領導品牌Anker(安克創新)副總裁、國際電商高階主管，以及台灣十大跨境電商金貿獎得主等重量級講師，分享第一線市場觀察與營運決策經驗，協助企業掌握跨境市場發展趨勢與營運升級方向。

同時，展會期間亦規劃超過30場專題講座，由平台業者與實務企業分享跨境市場布局、數位行銷策略與智慧營運流程優化案例，協助企業在最短時間內掌握可落地的成長方向。同時，展會期間亦規劃超過 30 場專題講座，由國際平台業者與實務企業共同分享跨境市場布局、數位行銷策略及智慧營運流程優化等實戰案例，協助企業在最短時間內掌握可落地的轉型與成長方向。

此外，現場亦同步辦理由台北市政府與亞馬遜全球開店共同推動的「跨境電商求才／求職交流會」，促進企業與跨境電商人才面對面交流媒合，強化產業人才鏈結與發展動能。

限時免費預約，掌握下一波智慧貿易先機

「2026台灣數位貿易博覽會」採免費預約制，報名即將截止。現在預約報名，不僅能現場體驗最新智慧貿易工具，還可參加抽獎、領取最新產業專刊，完成主題問卷更有機會獲得禮券。誠摯邀請全台進出口業者、電商團隊與轉型推手共襄盛舉，與我們一同定義智慧貿易的新時代！報名網址：