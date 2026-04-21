定期定額0050！他見價格翻倍「1原因」想停扣　網搖頭：為何有迷思

▲0050還能買嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有男網友發文表示，ETF「0050」近期股價一路狂飆，讓他感嘆領薪水的速度根本跟不上股價。由於同樣金額能買到的股數越來越少，讓他猶豫是否該先暫停扣款，等低點再買，或是改買其他ETF呢？貼文曝光後，引起熱烈討論。

他見股價翻倍想停扣

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這名男網友在Dcard上，以「0050漲翻天了還能買嗎？」為標題發文。原PO提到，看著0050的市價持續飆高，對比他去年四月剛進場時的價格，現在已經翻倍。他無奈感嘆，以前同樣的錢可以買兩張，現在卻只能買一張。目前他設定每個月定期定額投入8000元，但隨著股價攀升，能買到的股數不斷縮水。

改買較便宜的0052？

原PO接著表示，面對越買越少的情況，他開始猶豫是否應該先暫停扣款，等未來股價出現低點時，再繼續投入0050？又或者是乾脆改投資價格相對便宜、台積電佔比更高的0052？大家有什麼好的建議嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「股數就不是重點，本金100，漲20%就是賺20，股數多寡完全不會影響獲利。到底為什麼一堆人有股數迷思」、「就問你自己敢不敢買而已，萬一跌了是不是又會恐慌問要不要賣？自己分批買進就行了」、「你擔心風險就分批買進」、「當然繼續買，不然你是想看它跌嗎」。還有網友直呼，「那你適合去買都不會漲的股票」、「等漲到再分割一次你再買好了」。