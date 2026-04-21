Google新TPU台廠6檔撿到槍！　聯發科漲停飆天價、廣達戰前高

▲聯發科今漲停創歷史新高。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

Google Cloud Next 26 將於美西時間4月22到24日登場，各界期待最新一代TPU（張量處理器）亮相，台廠供應鏈6檔直接受惠，相關概念股就以聯發科（2454）最受矚目，今（21）日成功攻克2000元大關，上攻2090元漲停價位，創下歷史新高價位，而AI伺服器代工廠廣達（2382）震盪走高來到340元，距離2024年7月345元前波高點近在咫尺。

Google第八代TPU的運算效能將比起第7代提升至5代的10倍，隨著記憶體頻寬的擴大，改進散熱與互連架構，而美國財經媒體《CNBC》引述分析師說法，預估幾年內Google的晶片就能占有AI市場高達20%的市占率。

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市場預估，TPU從2026到2028年出貨量上修到5000萬顆，對於晶圓代工、封裝、伺服器代工，以及零組件供應鏈接單表現，可說如虎添翼，台積電（2330）為先進製程代工；聯發科負責TPU v7、v8協同開發；廣達、英業達（2356）為伺服器代工；聯亞（3081）、光聖（6442）等則在高速傳輸扮演要角。

聯發科係由消費性IC成功轉型高端ASIC設計，搶下Google TPU v7、v8協同開發訂單，合作黏著度高，而TPU v8i主要用於AI模型部署與服務端推論運算，一旦進入量產，聯發科ASIC營收佔比可望隨之攀升。

廣達為AI伺服器代工的重量級廠商，主要客戶為Google、Microsoft等超大型雲端客戶供應鏈，今（2026）年Google資本支出從去（2025）年的914億美元衝高至1750億至1850億美元，帶動廣達AI伺服器代工業務表現。

