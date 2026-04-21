台達電受惠AI電源需求　日系外資喊價2440元

▲台達電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

日系外資最新報告指出，台達電在近期日本市場推廣行程中關注度居高不下，為最受投資人青睞的台廠之一。基於散熱與電源產業長期成長趨勢明確，該外資重申對台達電「買進」評等，並將目標價由1660元大幅上調至2440元。

日系外資表示，投資人高度關注台達電與日本電源廠的競爭優勢差異，認為台達電在電源技術上的深厚實力，有助於進一步縮小電源模組尺寸，更符合IT設備高密度發展需求。同時，在NVIDIA GTC 2026中觀察到，NVIDIA針對Vera Rubin架構提出每機架660kW功率密度的標準方案，顯示資料中心電源規格持續升級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日系外資指出，在高功率密度趨勢下，台達電有望成為少數具備量產12kW電源供應器（PSU）能力的廠商之一，進一步提升其在雲端服務供應商（CSP）市場的競爭優勢，並有效降低機架空間需求。

此外，隨著資料中心整體解決方案，包括模組化資料中心需求增加，也為台達電帶來新一波成長動能。日系外資因此小幅上調台達電2026至2027年每股盈餘預估0.2%至0.7%，反映第一季營收優於預期的表現，並同步調升目標價。

台達電今日股價盤中最高來到2035元，上漲135元，漲幅達7.1％。