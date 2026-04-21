8檔主動式台股ETF押寶千金股　00981A、00994A今年來飆逾5成

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（21）日攻上37757.68點新高，市值已穩居全球第6大，千金股也成為近期盤面焦點，成為主動式台股ETF的標配，CMoney資料統計，14檔主動式台股ETF全數都有千金股配置，其中，8檔持有市值前十大千金股的佔比達整體投資組合的三分之一以上，今年以來表現領先前三名包括主動統一台股增長(00981A)漲56.79%、主動第一金台股優(00994A)漲55.6%，及主動中信台灣卓越(00995A)漲48.1%等。

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根據CMoney資料統計，市值前十大千金股包括：台積電(2330)、台達電(2308)、聯發科(2454)、台光電(2383)、智邦(2345)、奇鋐(3017)、致茂(2360)、鴻勁(7769)、緯穎(6669)，及健策(3653)，全數鎖定AI半導體、晶片、伺服器、測試、散熱、網路光通等概念股。

8檔持有市值前十大千金股佔比最高的主動式台股ETF，今年以來表現領先前三名包括：主動統一台股增長(00981A)漲56.79%、主動第一金台股優(00994A)漲55.60%，及主動中信台灣卓越(00995A)漲48.1%等；而持有千金股佔比最高的前三名則為主動復華未來50(00991A)持有54.94%、主動野村台灣50(00985A)持有45.97%、及主動第一金台股優(00994A)持有45.32%等。

主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，今、明年台股整體企業獲利持續獲得上修，其中尤以AI相關族群在營收與第一季的財報及未來展望表現最佳，今年獲利達30%以上，AI供應鏈族群的表現幾乎全數優於市場預期。張正中進一步說明，半導體龍頭台積電公布營收及展望優於市場預期，更為整體AI產業鏈打下強心針。

法人表示，主動式台股ETF在操作策略上的彈性度高，經理人更能將整體資產配置鎖強勢產業、強勢個股，以現階段而言，市場高度追逐的焦點可能在千金股的競爭動能，更是這波主動式台股ETF能表現較大盤強勢的主因，散戶投資人如果希望參與高價千金股行情，不妨挑選績優且市價親民的主動式台股ETF，作為同享台股千金股成長動能的替代工具。

