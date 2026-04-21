船舶運送業及船務代理業僱用國籍船員選拔　深耕人才培育

▲航港局葉局長頒獎表揚績優航商，左起陽明陳安順經理、裕民卓雅秋資深副理、萬海張齡藝課長、長榮白宗原經理、航港局葉協隆局長.金保順徐浩翔董事長、中運林錦駿總經理.中運林靖雯資深經理、東方風能Ben Darrington營運長、東方風能蘇世明人資經理。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

航港局今(21)日舉辦「船舶運送業及船務代理業僱用國籍船員選拔」頒獎典禮，公開表揚在僱用國籍船員方面表現卓越的績優航商，由局長葉協隆頒發獎項給長榮海運公司、陽明海運公司、萬海航運公司、裕民航運公司、中鋼運通公司、東方風能科技公司及金保順海業公司等績優航商，金保順海業公司徐浩翔董事長及中鋼運通公司林錦駿總經理均親自出席受獎。

本次表揚對象涵蓋國籍船舶運送業、外國籍船舶運送業及船務代理業，展現政府與產業共同厚植我國海運人才實力的決心。

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航港局表示，本項選拔表揚是依據「船舶運送業及船務代理業僱用國籍船員選拔及表揚實施要點」辦理，旨在鼓勵航商積極提供就業機會，並將國籍船員推向國際。為因應產業趨勢與市場需求，本次更特別新增「僱用回流國籍船員」之獎項，鼓勵航商進用服務中斷兩年以上之船員，以補足產業人才缺口。

航港局進一步說明，海運是我國重要的經濟命脈之一，近年航運產業雖面臨全球經濟景氣與貿易保護主義等嚴峻挑戰，各航商仍致力於培育優秀人才，該局表示感謝與高度肯定。在本屆選拔中，績優航商代表計有長榮海運公司、陽明海運公司、萬海航運公司、裕民航運公司、中鋼運通公司、東方風能科技公司及金保順海業公司等7家。

其中長榮海運、陽明海運與東方風能科技公司在提升「女性國籍船員」僱用比例上取得顯著成效；裕民航運與萬海航運則是積極「僱用回流國籍船員」。

今日出席活動的航商代表均對航港局建立此選拔機制表示支持，認為這不僅是對企業社會責任的認可，更能激勵產業持續優化人才環境。

航港局強調，未來將持續與海事學校及航商密切合作，開發優質船員投入市場，並透過完善法規與獎勵機制，優化國籍船員就業環境。期待未來能吸引更多優秀人才加入航運產業，為台灣海運注入源源不絕的活力與全球競爭力。