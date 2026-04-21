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AI詐騙進化整套劇本！台灣房屋推「防詐9大對策」守護民眾心血結晶

▲▼ 房產詐騙,AI防詐,深偽技術,T寶,資產保護,台灣房屋,周鶴鳴。（圖／台灣房屋提供）
▲台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴出席《2026 AI斥詐風雲論壇》，深度剖析AI世代下的不動產詐騙新趨勢。

財經中心／綜合報導

隨著2026年生成式AI浪潮進入爆發期，詐騙技術也正經歷一場「科技大鬥法」，在近期《2026 AI斥詐風雲論壇》中，專家示警AI事故總數已創下新高。針對民眾最關心的房產安全，台灣房屋集團觀察到詐騙手法已從早期的「單點騙局」進化為「整套劇本式」攻擊，甚至出現利用深偽技術冒充身分奪屋的案例，讓不動產防詐成為現代人必修的資產保衛課。

房產詐騙新威脅：深偽技術與劇本化圈套
過去房產詐騙多聚焦在資金往來，但現在則演變為多元化的「整套劇本」。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴在論壇中指出，不動產詐騙型態日益險峻，包括「假屋主真詐財」、「假債權真法拍」、「假遺囑真奪屋」以及冒用身分構成的「台版地面師」案件。詐騙集團不再只是單一接觸，而是透過LINE、FB或 Threads等社交平台，長期與長輩博感情，在取得信任後竊取個人資料與房屋細節。
 

▲▼ 房產詐騙,AI防詐,深偽技術,T寶,資產保護,台灣房屋,周鶴鳴。（圖／台灣房屋提供）
▲各界品牌代表齊聚圓桌，共築 AI 斥詐防護網。

以AI反制AI：數位第一線房產防衛軍「T寶」
面對詐騙集團利用AI「一對多」快速布網，台灣房屋集團也導入AI技術予以反擊。為了解決消費者在數位時代對於即時資訊的需求，並協助辨識潛在風險，台灣房屋推出基於大語言模型（LLM）開發的智能即時服務工具「T 寶」。

T寶作為數位第一線的服務窗口，提供三大核心服務協助民眾防護
• 智能推薦真實房源：依據需求推薦物件，且所有物件皆與官方網站同步，確保為「真實存在」的房源，阻絕假物件釣魚。
• 即時房地產知識回覆：針對購屋流程與交易知識提供正確資訊，避免資訊落差成為詐騙溫床。
• 專業業務轉接：當AI偵測到較複雜的需求時，會立即轉由受過專業訓練的業務同仁接手，確保護航每一筆交易。

守護資產不掉以輕心！防範詐騙9大對策
除了科技輔助，台灣房屋也呼籲民眾在實務操作上建立「防詐習慣」，論壇中周鶴鳴副總裁特別整理出9大防詐對策，幫助民眾捍衛產權
1. 注意郵寄通知：不可忽略政府機關發出的公文書
2. 妥善保管重要文件：身分證、印鑑、權狀切勿隨意交予他人
3. 委託專業代辦過戶(地政士)：確保流程合法合規
4. 選擇合法仲介：拒絕私下交易，選擇受規範的合法業者
5. 辦理價金信託履約保證：確保買賣價金由第三方監管
6. 辦理稅籍＋地籍異動即時通：這是最重要的保命符，產權若有變動會第一時間收到通知
7. 謄本隱匿住址：減少個資外流風險
8. 指定送達處所：確保政府通知能準確由本人接收
9. 申請電子產權憑證：利用數位驗證增加產權透明度
 

▲▼ 房產詐騙,AI防詐,深偽技術,T寶,資產保護,台灣房屋,周鶴鳴。（圖／台灣房屋提供）
▲台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴於會末，再次提醒防詐注意事項。

在論壇尾聲周鶴鳴副總裁也再次指出，儘管AI讓詐騙手法多元，但只要掌握「選擇合法仲介、妥善保管文件、辦理地籍異動即時通」這三大保命心法，便能有效為房產築起堅實的斥詐防護網 。

關鍵字： 房產詐騙AI防詐深偽技術T寶資產保護台灣房屋周鶴鳴

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